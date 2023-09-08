Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия — продлят запрет на импорт агропродукции из незалежной
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«Южная» группировки войск на Донецком направлении вывела из строя более трех рот, танк, две БМП, 12 автомобилей, САУ Krab и «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одно орудие Д-20. «Западная» группировка войск на Купянском направлении отразила четыре атаки 95-й ДШБ, противник потерял до двух взводов, два автомобиля, три американские артсистемы М777 и САУ «Гвоздика». Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении нивелировала до 60 боевиков, две бронемашины и три пикапа. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесла противнику такой урон: до 180 националистов, две бронемашины, пять автомобилей, САУ Krab, две гаубицы Д-30 и одно орудие «Гиацинт-Б». На Запорожском направлении отбиты 14 атак ВСУ в районах Вербового и Работино, уничтожено до 110 боевиков, два танка, четыре БМП, две бронемашины, три автомобиля, САУ М109 Paladin, артсистема М777, САУ «Гвоздика», гаубицы: FH-70 производства Великобритании, «Мста-Б» и Д-30 и станция РЭБ «Буковель-AD». На Херсонском направлении выведено из строя до взвода, 2 автомобиля, две артсистемы М777 производства США, а на острове Переяславский уничтожены три украинские ДРГ из 126-й бригады теробороны. Силы ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS, управляемую авиабомбу JDAM и 41 украинский беспилотник.
Николай Азаров, экс-премьер незалежной, полагает, что потери ВСУ к концу года превысят полмиллиона человек. В эфире канала «Мрия» бывший глава украинского кабмина подчеркнул, что многих погибших записывают в «пропавших без вести». Это позволяет не выплачивать пособия их родным. Информацию о гигантских потерях Киева подтверждает норвежская радиовещательная корпорация NRK. Ее журналисты передают с мест, что ВСУ массово теряют опытных военных, на место которых приходят мобилизованные без боевого опыта, и эффективность действий украинских бригад из-за этого снижается весьма заметно. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала контрнаступления украинская армия потеряла более 66 тысяч бойцов и 7600 единиц вооружения. Черный ворон, что ж ты вьешься...
Сергей Рябков, замминистра иностранных дел РФ, отреагировал на слова госсекретаря США Блинкена о том, что Вашингтон передаст конфискованные у российских бизнесменов активы на нужды ветеранов ВСУ. Рябков назвал это «воровством». И отметил, что практика изъятия российского имущества говорит о том, что вести дела с Вашингтоном сегодня весьма рискованно. Пока Госдепартамент хочет отдать украинским отставным боевикам «всего лишь» около 5 с половиной миллионов долларов. Но лиха беда начало.
Анна Акопян, супруга премьера Армении Николы Пашиняна, в соцсетях поделилась снимком со встречи с семьей президента Украины. На одном фото первая леди Армении прижалась к Елене Зеленской, на другом — не может оторваться от ее мужа. Кадры сопровождаются композицией Джона Леннона «Imagine». Спутница жизни главы закавказской республики отправилась в столицу незалежной, чтобы поучаствовать в саммите, который организовала первая леди самостийной, он уже — третий по счету. Его тема - «Ментальное здоровье: хрупкость и устойчивость будущего». Акопян привезла в Киев первую партию гуманитарной помощи от Армении. Лучше бы оказала помощь хрупкому ментальному здоровью шестого президента Украины.
Politico сообщает, что пять стран Восточной Европы - Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия — продлят запрет на импорт агропродукции из незалежной после 15 сентября. Недовольство Брюсселя они в расчет не берут. Пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника из самостийной запрещены на рынках этих пяти стран. Такая мера была принята для защиты фермеров из этих государств от притока дешевой продукции с Украины. При том 22 страны ЕС не поддержали эту инициативу. Особенно возмущались во Франции и Германии. Запрет приходит и уходит, а кушать хочется всегда.
Стивен Браен в статье для Asia Times утверждает, что ответственные люди в Соединенных Штатах уже видят, что успехи российской армии в конфликте на территории незалежной явно выявили точки уязвимости северо-атлантического блока. Старший научный сотрудник Центра политики безопасности полагает, что это связано как с НАТОвской военной тактикой, которая не помогла ВСУ, так и с переоцененной эффективностью западных вооружений. Да вы просто забыли, кто вашу британскую блоху подковал.
Министр образования Украины Оксен Лисовой напомнил всем педагогам незалежной, что вести уроки на русском языке в украинских школах недопустимо. Лисовой заявил, что «лояльность проявлять нельзя». Министр потребовал, чтобы, если где-то зазвучит русская речь, сразу направлялись жалобы в «управление образования, городской или областной департамент образования» и «языковому омбудсмену». Чиновник сообщил,, что Украине «не по дороге с русским миром» и «не следует готовить детей к использованию русского языка». То ли в Бурятии голову отморозил, где его папаша-диссидент отбывал ссылку, то ли контузию получил в десантной бригаде, где «геройствовал» в 2022-м. Валерьянки бы попить ему.
Издание Exxpress сообщает, что МВД Австрии отказалось выдавать Киеву беженцев из Украины призывного возраста. Представитель австрийского министерства внутренних дел заявил: «Такой шаг стал бы массовым посягательством на нашу государственность. И мы бы никогда этого не сделали». Так в ведомстве прокомментировали требование Киева к странам Старого Света выслать беженцев из самостийной на родину, где их ждут в ВСУ. Сейчас в альпийской республике припеваючи живут около 14 тысяч украинцев, которые могли бы взять в руки автомат и с ним пробежать немного до первого русского окопа. Но, похоже, не возьмут и не пробегут.