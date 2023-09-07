Информация оказалась фейком: Дефицита типографских красок в России нет

Потребление полиграфических красок в России составляет ориентировочно порядка 48 тысяч тонн, из которых всего около 12 тысяч тонн приходится на офсетные краски Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях некоторые СМИ сообщили о том, что российские типографии не нашли на внутреннем рынке замену европейским краскам и нитям для книг. Сейчас их закупают за рубежом. В основном в Китае и Южной Корее. Такая ситуация якобы приводит к дефициту, в частности, офсетных красок. И в конечном итоге к росту стоимости полиграфической продукции.

Чтобы выяснить все нюансы, «Комсомольская правда» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации, обратилась в пресс-службу Минпромторга России. Оказалось, что никакого дефицита на рынке нет.

- На сегодняшний день дефицита в офсетных красках на российском рынке не отмечаем. Потребление полиграфических красок в России составляет ориентировочно порядка 48 тысяч тонн, из которых всего около 12 тысяч тонн приходится на офсетные краски, - пояснили в ведомстве.

Напомним, большинство расходных материалов для типографских нужд попали в пятый пакет санкций Евросоюза, принятый в апреле прошлого года. В ответ на это Минпромторг России включил многие из них, включая краски, в перечень товаров, разрешенных для ввоза в нашу страну по системе параллельного импорта. Это снизило дефицит многих расходных материалов и комплектующих. Но представители отрасли считают, что в перспективе желательно заниматься импортозамещением, то есть развивать собственное производство тех же типографских красок.