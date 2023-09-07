Коала обворовала австралийский питомник почти на 4000 долларов

В 2022 году коалы были внесены в список находящихся под угрозой исчезновения на большей части восточного побережья Австралии Фото: EAST NEWS

В течение нескольких недель владелец австралийского питомника Хамфри Херингтон ломал голову над неизвестным вредителем, которое беспардонно пожирало саженцы. На протяжении нескольких месяцев кто-то повадился пожирать листья эвкалиптов. Сначала мужчина обвинил в происходящем сбежавших коз. Затем - прожорливого опоссума. Вместе с работниками питомника Херингтон установил ловушки для опоссумов - бесполезно. Взялись изучать помет - без толку.

Меньше всего австралиец ожидал однажды обнаружить на месте преступления наглую коалу. Животное обожралось эвкалиптовыми листьями настолько, что даже не могло передвигаться.

- Однажды утром мы пришли на работу, а он сидел на стволе и был безумно доволен собой, - вспоминает Херингтон. - Я думаю, в тот день он, должно быть, очень плотно наелся и слишком устал, чтобы вернуться к себе.

Пожирателя эвкалипта завернули в полотенце и отнес подальше от питомника. Несколько дней коалы не было, а затем он вновь появился. Херингтон не злится на животное, скорее, забавляется. Коалы не отличаются особо ловкостью и изобретательностью.

После этого случая фермеры задумались о строительстве специальных заборов вокруг каждого эвкалипта, растущего в питомнике. Нападение коалы по кличке Клод обошлось питомнику в 3800 долларов США (6000 австралийских долларов).

По иронии судьбы, листья эвкалипта, которые съел Клод, выращивались специально для увеличения ареала обитания коал в регионе. В 2022 году коалы были внесены в список находящихся под угрозой исчезновения на большей части восточного побережья Австралии после резкого сокращения их численности. Сумчатые пострадали от вырубки земель, лесных пожаров, засухи и болезней. В 2021 году исследование, проведенное в Новом Южном Уэльсе, показало, что коалы вымрут в этом регионе к 2050 году, если не будут приняты срочные меры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Малыш тарахтит от удовольствия: Появилось очень милое видео панденка с мамой в Московском зоопарке

Розовый кроха подал голос во время умывания мамой-пандой (подробнее)

На Ямале фотоловушка засняла дикого соболя, пытавшегося стащить щуку на ужин

В ямальском заказнике камера сняла ужин дикого соболя (подробнее)