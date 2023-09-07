«Страны мира устали от попыток украинизировать все и вся»: Сергей Лавров указал на настырность Вашингтона

Приводим наиболее интересные заявления нашего министра с пресс-конференции Фото: REUTERS

В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров после завершения Восточноазиатского саммита в Индонезии впервые прилетел в Бангладеш.

Столица Дакка встретила гостей тропическим дождем, огромными пробками и почти сорокоградусной жарой в восьмом часу вечера. Сразу стало понятно, что азиатской экзотики тут хоть отбавляй. А облепившие российскую журналистов зеваки, узнав, что мы из России, реагировали очень эмоционально: «О, Лавров! Гуд, гуд!»

52 местных телекамеры следили за каждым словом главы МИД РФ

Из аэропорта делегация сразу направилась на переговоры с местным главой МИД Абдулкаламом Абдулом Моменом. А затем пресс-конференция, интерес к которой со стороны местных СМИ был настолько велик, что за каждым словом Лаврова пристально наблюдало аж 52 местных телекамеры.

- Признателен за приглашение посетить Бангладеш. Мы регулярно встречаемся, но в Дакке этого пока еще не происходило и мне тут бывать не довелось, - отметил в начале пресс-конференции Лавров.

Его визит в Бангладеш хоть и первый, но крайне ограниченный во времени. Почти молниеносный. Завтра министр уже отправится в Индию, где 9-10 сентября пройдет саммит G20. И все же утром в пятницу у Лаврова в Дакке еще запланированы переговоры с премьером-министром страны и посещение дома-музея лидера борьбы за независимость Бангладеш Ш. Рахмана.

Лавров не дал в обиду российских журналистов

Пресс-конференция тоже прошла без проволочек. «Отстрелялся» министр быстро. Момен хотел было на правах хозяина дать слово только местным журналистам. Но Лавров его поправил. «Про российские СМИ не забудьте! Вопросы должны задаваться с обеих сторон. Я понимаю, что у вас население больше, но все же», - навел порядок наш министр.

Так в итоге и получилось. Но, когда уже все думали, что пресс-конференция вот-вот закончится, Момен спросил у своего российского коллеги: «Можно наш журналист задаст еще один последний вопрос?» «Конечно, можно, - ответил Лавров. – Но тогда и российские коллеги еще один свой вопрос зададут». Паритет снова был восстановлен.

Приводим наиболее интересные заявления нашего министра с этой пресс-конференции.

О настырном поведении Вашингтона

- Если мы проанализируем все то, что делают американцы и их союзники по продвижению своих интересов под лозунгами так называемых индо-тихоокеанских стратегий, то мы поймем, что, конечно же, это имеет одной из главных задач сдерживание Китая, изоляцию России в этом регионе. Но это часть абсолютно глобального процесса экспансии НАТО во главе с Вашингтоном…Результаты Восточноазиатского саммита в Джакарте подтвердили, что такая навязчивая, настырная линия по продвижению своих собственных геополитических интересов далеко не всем нравится… Но это не означает, что эти попытки прекратятся. Наоборот. Мы ожидаем их активизации. Надо быть к этому готовыми. Я думаю, что мы будем работать с нашими партнерами в регионе в пользу того, чтобы не допускать здесь диктата стран, которые хотят руководствоваться исключительно своими интересами и приказывать остальным, что им можно и что им нельзя.

О реакции Бангладеш на беспрецедентное давление

- Мы очень ценим, что несмотря на оказываемое на все страны, включая Бангладеш, по линии США и их союзников беспрецедентное давление по так называемому украинскому вопросу, наши друзья в своей внешней политике придерживаются исключительно опоры на свои национальные интересы. В целом мы провели очень полезный обмен мнениями. Наметили целый ряд практических шагов, реализация которых позволит выйти на практические результаты.

Об украинизации «все и вся»

- Что касается попыток украинизировать все и вся, которые предпринимаются нашими западными коллегами, то от этих попыток все больше и больше устают страны, которые хотят заниматься конкретными делами, а не поддерживать пропаганду в пользу киевского режима, который используется Западом для ведения войны против России.