Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Зеленков спас более 80 человек

Лейтенант медицинской службы Никита Ищенко и рядовой Андрей Ерусланов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Молись Богу — от Него победа. Бог наш генерал, Он нас и водит», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов наставлял так: «Там, где пройдет олень, там пройдет и русский солдат. Там, где не пройдет олень, все равно пройдет русский солдат».

УНИЧТОЖИЛ КОЛОННУ БРОНЕТЕХНИКИ ВСУ

Рядовой Андрей Ерусланов

«Командир орудия рядовой Андрей Ерусланов вместе с вверенным ему экипажем, выполнял задачи по артиллерийской поддержке российских войск, наступающих на позиции украинских националистов.

Рядовой Ерусланов в кратчайшие сроки принимал решение на выполнение огневых задач по уничтожению укрепленных объектов боевиков, их вооружения и техники. В ходе наступления, несмотря на противодействие вражеской артиллерии, личным составом расчета Ерусланова были уничтожены 5 единиц бронированной техники и более 20 националистов. Благодаря решительным действиям рядового Андрея Ерусланова, профессионализму и слаженности его экипажа было обеспечено стремительное продвижение российских войск вглубь позиций противника».

ЭВАКУИРОВАЛ РАНЕНЫХ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА

Лейтенант медицинской службы Никита Ищенко

«Помощник начальника медицинской службы лейтенант медицинской службы Никита Ищенко, обеспечивал оказание медицинской помощи военнослужащим мотострелкового соединения, ведущего оборонительные бои. Противник перешел в наступление при огневой поддержке артиллерии, в том числе по позициям российских войск был нанесен ракетный удар. Находясь на эвакуационном пункте лейтенант Ищенко увидел пожар и детонацию на позициях российских войск. Оценив обстановку незамедлительно собрал группу эвакуации и выдвинулся к позициям российских войск, подвергшихся обстрелу. Несмотря на продолжающийся артиллерийский обстрел, Никита оказывал первую доврачебную помощь пострадавшим и организовал эвакуацию раненых в безопасный район.

Благодаря высокому профессионализму, мужеству и героизму лейтенанта медицинской службы Никиты Ищенко были спасены жизни раненных российских военнослужащих».

Старший лейтенант Иван Зеленков

СПАС БОЛЕЕ ВОСЬМИДЕСЯТИ ЧЕЛОВЕК

Старший лейтенант Иван Зеленков

«При выполнении задач в районе населенного пункта в глубине обороны, старший лейтенант Иван Зеленков увидел пожар в месте, где находился артиллерийский склад. Мгновенно оценив угрозу, Иван принял решение начать оповещение и эвакуацию местного населения. Двигаясь по улицам на служебном автомобиле, Зеленков подавал звуковые сигналы для оповещения людей. После начала детонации боеприпасов, Иван организовал эвакуацию местного населения в безопасное место. Рискуя жизнью, Зеленков на служебном транспорте совершил 15 рейсов в район, куда попадали осколки детонирующих боеприпасов. В результате грамотных и самоотверженных действий старшего лейтенанта Ивана Зеленкова была спасена жизнь более 80 человек, из них 20 детей и 10 людей пожилого возраста».