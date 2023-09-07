Веломаршруты, глемпинги и красоты русского Севера: участники молодежного форума «Ладога» показали губернаторам свои туристические проекты

Участники форума «Ладога» фотографируются с губернатором Ленинградской области. Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко

В Ленинградской области с 4 по 10 сентября проходит Молодежный образовательный форум «Ладога-2023». На крупнейшее молодежное мероприятие Северо-Западного федерального округа в Лужский район приехали более 750 участников – студенты, активисты, волонтеры. Форум проходит уже в 15 раз, в этом году его главной темой стал внутренний туризм, в том числе туристический проект «Серебряное ожерелье России». Организаторами мероприятия по традиции выступают Федеральное агентство по делам молодежи и комитет по молодежной политике Ленинградской области.

С первого дня форума его участники разрабатывали новые проекты в сфере гостеприимства, которые в дальнейшем могли бы быть реализованы в российских регионах. Ребята азартно включились в эту работу, ведь путешествовать любят абсолютно все без исключения. Случай продемонстрировать свои наработки представился 7 сентября, когда в рамках форума прошел «День регионов». В Лужский район приехали главы северо-западных регионов вместе с полномочным представителем Президента РФ в СЗФО Александром Гуцаном.

В Лужский район приехали более 750 участников – студенты, активисты, волонтеры. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

По мнению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, представителям власти есть чему поучиться у молодежи, ведь форум «Ладога» - это место, где генерируются свежие идеи для развития туризма.

«Задача региональных властей - не упустить эти идеи, вовремя подхватить их и развить. Ведь мы (регионы – Ред.) хотим не конкурировать друг с другом, а «делиться туристом». Управленцы по-разному видят развитие туризма, взгляд замылен, а молодежь способна предложить новые направления развития этой сферы», - отметил Александр Дрозденко.

Участники «Ладоги» рассказывали о самых интересных туристических местах в своих родных регионах. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Туристический проект «Серебряное ожерелье России» объединяет 11 регионов Северо-Запада: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую области, Республики Карелия и Коми и Ненецкий автономный округ. Общими усилиями был создан комплекс уникальных туристических маршрутов, проходящих через города и поселки, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Участники форума вместе с главами регионов обсудили, как повысить туристический потенциал этих мест, сделать маршруты более комфортными и привлекательными для путешественников.

Александр Дрозденко рассказал молодежи о туристическом потенциале Ленинградской области. Фото: пресс-служба правительства региона

«Вместе с молодежью Северо-Запада ищем решения как качественно и быстро нарастить объем услуг гостеприимства в регионах. За счет небольших вложений и высокой доступности в Ленобласти уже «выстрелил» проект экотроп, на очереди - авто- и велотуризм. Ребята говорят, что готовы ходить в походы и эту инфраструктуру тоже будем развивать, а еще делают ставку на глемпинг. Считаю, что переход от конкуренции к сотрудничеству и от борьбы за туриста - к мерам по разнообразию и качеству услуг во многом нам дал проект туристских маршрутов Русского севера «Серебряное ожерелье», - написал губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

На панельной дискуссии «Серебряное ожерелье России»: взгляд молодежи» главы регионов поделились с молодежью механизмами продвижения индустрии путешествий. Ребята, в свою очередь, познакомили губернаторов с «Молодежным Серебряным ожерельем России». В этом году участники форума «Ладога» изготовили арт-объекты, раскрывающие уникальность туристических мест Северо-Запада, и устроили выставку-презентацию. Молодые люди показали лучшее, по их мнению, в сфере туризма своих родных регионов.

Главная тема форума - туристический проект «Серебряное ожерелье России» - объединил участников из разных регионов. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Так, участники из Ленинградской области рассказали о красотах Выборга и об одном из самых популярных фестивалей региона «Корюшка идет». Ребята из Ненецкого автономного округа провели мастер-класс по изготовлению магнита «Рога северного оленя». Молодые люди из Архангельской области показали уникальный Кенозерский национальный парк, который может быть включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Гости из Новгородской области рассказали про сплавы по горной реке Мста. Молодежь из Вологды продемонстрировала Вотчину Деда Мороза и угостила участников презентации вологодскими сладостями. Ребята из Карелии поразили уникальными палеовулканом Гирвас, а активисты из Мурманской области предложили «Поймать северное сияние».

На форуме «Ладога» произойдет еще одно важное событие: его участники выберут новую столицу «Серебряного ожерелья России». Голосование стартовало 7 сентября и продолжилось на следующий день. В свое время первой столицей проекта «Серебряное ожерелье России» стала Старая Ладога Ленинградской области. Сегодня за звание столицы борются исторические поселения всех субъектов СЗФО.

«Десять лет назад Старая Ладога уже была столицей проекта. Для голосования за столицу 2024 года предложил Тихвин - центр паломничества, культуры, исторический и современный», - сообщил Александр Дрозденко.

По словам главы Ленинградской области, статус столицы межрегионального туристического проекта – это не просто почетное звание, но и реальная возможность заявить о себе на всю Россию.

«Для нас было важно, чтобы проект «Серебряное ожерелье России» оттолкнулся от правильной точки. Ею стала Старая Ладога - это наполненное место. Сегодня это небольшое село, где два монастыря, больше десятка храмов, крепость, которая принимала Рюрика и Олега. Церковь святого Георгия, где Александр Невский освящал свой меч и откуда пошел биться со шведами. С одной стороны, все это веет стариной, великой историей, а с другой - сумасшедшей энергетикой. Для нас было важно, чтобы мы стали отправной точкой проекта, и чтобы сама Старая Ладога зазвучала. Она получила деньги на реставрацию монастырей из федерального бюджета, лучше стали дороги, и главное — сегодня все на Северо-Западе узнали, что такое «Серебряное ожерелье России», - рассказал Александр Дрозденко участникам форума.