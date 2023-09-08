Вопрос дня: А вы как отметите День города? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Евгений Герасимов, председатель Комиссии по культуре Мосгордумы:

- В начале субботы заеду к теще на дачу. А вообще я планирую посетить все три района, от которых избирался. У нас как-никак выборы мэра города! Но День города - это для меня праздник. И отметить я всегда успею, будьте спокойны.

Екатерина Конюхова, студентка Высшей школы экономики:

- В субботу у меня две пары по математике. Это часа на три. Потом пойдем гулять с одногруппниками. Это у остальных День города, а у нас первый выходной с начала учебы. Ну а в воскресенье, наверное, на ВДНХ пойду. Я не знаю, что там будет, но там в любом случае можно покататься на роликах.

Наталья Карпович, председатель Объединения многодетных семей Москвы:

- Боюсь, лично для меня праздник пройдет в хлопотах. Но хоть на открытом воздухе. У нас в парке «Яуза» будет большой праздник многодетных семей. Еще запланирован финал игры «Познавайка» для младшеклассников… Везде я в организаторах.

Алексей Кашицин, теплотехник:

- Пойду в парк «Царицыно». Я всегда туда хожу на городские праздники. Но надо посмотреть программу мероприятий, может, еще где интересно будет. Большой выбор - тоже проблема: сидишь и думаешь, что из всего разнообразия интереснее.

Владимир Вишневский, поэт и сатирик:

- В один из дней я буду участвовать в телепередаче «Хорошие песни» - как раз к празднику. А так вряд ли у меня будет время просто гулять по городу. Много дел накопилось, которые надо решить.

Екатерина Святицкая, экскурсовод в Музее Москвы:

- День города - главное время для нас сеять разумное, доброе, вечное. Поэтому я буду читать лекцию о фантастических тварях, которых можно встретить на фасадах столичных домов. А в другое время буду водить экскурсии по улицам города.

Александр Васькин, москвовед:

- У меня будет презентация новой книги об Арбате, я встречаюсь с читателями. А потом планирую прогуляться по центру. Например, Лубянская площадь красиво оформлена. Вообще много интересного есть и в спальных районах. Необязательно куда-то ехать, чтобы увидеть что-то занимательное.

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