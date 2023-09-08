Последние новости о военной спецоперации России на Украине Фото: Александр КОЦ

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 сентября 2023 года

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что украинские войска стараются вернуть Артемовск под свой контроль и стягивают силы на данном направлении.

Наемник из США Мэттью Вандайк высказал мнение, что Вооруженные силы Украины летом 2024 года предпримут еще одну попытку наступления. Сделают они это с помощью истребителей F-16, считает военный. Он добавил, что российские минные поля, возведенные в прошлом году, очень сильно усложнили задачи, стоящие перед ВСУ.

Между тем украинские неонацисты попытались помешать проведению голосования в Новой Збурьевке, в Херсонской области, нанеся артиллерийский удар рядом с местом работы избирательной комиссии. Пострадавших в результате украинской провокации не было.

Члены участковой избирательной комиссии Донецкой народной республики получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины города Волноваха. Одна из сотрудниц избиркома находится на стационарном лечении – она идет на поправку.