Самые быстрые «скорые» в России: Тульская область представила лучшие медицинские практики на Форуме социальных инноваций регионов

В Тульской области регулярно обновляется автопарк службы «скорой помощи». Фото: пресс-служба правительства региона.

Тульская область представила свои лучшие практики в сфере здравоохранения на V межрегиональном инновационном форуме в Москве. Форум, открывшийся 5 сентября в Гостином дворе, стал крупнейшей площадкой для обсуждения социальных вопросов и обмена опытом между российскими регионами. Одним их важных мероприятий, посвященных развитию профилактической медицины, стала дискуссия «Профилактический щит: прорывные модели профилактики и реабилитации». Ведущие федеральные эксперты, руководители медицинских вузов и представители региональных минздравов обсудили передовой опыт по ранней диагностике и выявлению серьезных заболеваний. Заместитель председателя Правительства Тульской области рассказал о масштабной акции «Профилактический щит страны».

Она прошла в регионе в апреле этого года по инициативе Совета Федерации, Министерства здравоохранения России и при поддержке губернатора Алексея Дюмина. Более двух тысяч туляков прошли профилактические осмотры, обследовались у федеральных специалистов, посетили школы здоровья и мастер-классы.

Тульские медики поделились с коллегами из других регионов своими лучшими наработками. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

«Фокус проекта был сделан на профилактику и раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, формирование приверженности к здоровому образу жизни. Важно, что к нашей работе активно подключились руководители предприятий. Вместе с минздравом они реализуют корпоративные программы укрепления здоровья», - рассказал Дмитрий Марков.

Еще одна передовая практика региона – модернизация управления системой «скорой помощи». О ней на Форуме социальных инноваций регионов рассказал главный врач Тульского Центра медицины катастроф Сергей Мухин. В 2023 году Агентство стратегических инициатив включило тульский опыт управления службой скорой помощи в сервис поиска лучших практик «Смартека». АСИ рекомендовало его к внедрению в других регионах России.

«Благодаря централизации службы, внедрению современных цифровых решений и четкой работе диспетчерского отдела среднее время доезда на экстренные вызовы в Тульской области составляет 13 минут», - отметил Сергей Мухин.

В основе успешной практики лежит централизация службы скорой помощи при создании Центра медицины катастроф. Ранее в регионе работали 50 структурных подразделений, которые теперь объединены в пять отделений. Каждое из них включает несколько подстанций с остановочными пунктами временного размещения бригад скорой помощи. Такая схема работы позволила максимально приблизить экстренную помощь к пациентам и сократить время прибытия на вызов. В регионе также активно работает санитарная авиация. Кроме того, в Тульской области регулярно обновляется автопарк службы «скорой помощи» и приобретается дополнительное оборудование. Для врачей, фельдшеров и водителей бригад скорой помощи были введены доплаты.