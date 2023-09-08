Американцы создали опасную ситуацию в небе Сирии

Фото: Министерство обороны РФ

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Российские военнослужащие не только ведут контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами, но и раздают гуманитарную помощь.

- Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Эль-Эс (провинция Алеппо) и Тавани (провинция Риф-Дамаск), в ходе которых населению выданы продовольственные наборы общим весом 5,4 тонны, — сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Жителям Тавани наши военнослужащие передали 300 продовольственных наборов общей массой более 2,7 тонны. В состав каждого из них вошли сгущенное молоко, мука, рис, растительное масло, сахар и чай.

Помимо продуктов питания, военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон доставили жителям Тавани одежду общим весом около 3 тонн.

Также в рамках гуманитарной акции российские военные врачи провели осмотр местного населения и военнослужащих Сирийской арабской армии. Им были даны рекомендации по лечению и выданы необходимые медикаменты.

Тем временем, авиация так называемой «международной антитеррористической коалиции» во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.

- В четверг утром, в районе города Телль-Рифъат на высоте около 6200 метров произошло опасное сближение разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 «коалиции» с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль северной границы Сирии. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения.

Подобными действиями «коалиция» продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии, — сообщил представитель Минобороны России.

Вадим Купить также отметил, что только за сутки со стороны «коалиции» зафиксировано 13 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе ЭТ-ТАНФ за сутки зафиксировано 8 нарушений парой истребителей F-16, двумя парами истребителей «Typhoon» и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C «коалиции».