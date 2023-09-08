ФСБ показала видео задержания жителя Севастополя, который готовил теракт в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли в Крыму подготовку к диверсионно-террористическому акту на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова, в целях нарушения воинских перевозок.

- В результате проведенных мероприятий задержан 45-летний житель Севастополя, который по заданию военной разведки Украины осуществлял сбор сведений о размещении на полуострове объектов и подразделений Минобороны России, а также подготовку теракта на объекте железнодорожного транспорта, - сообщили в ФСБ России.

Задержанный дал признательные показания: «На меня вышел с Украины человек с ником Макс Поленов, который представился сотрудником украинской разведки. Он выслал текст, который я был должен зачитать своим голосом, где говорится, что я готов сотрудничать с украинской разведкой. Я его зачитал и послал голосовым сообщением. На следующий день он меня похвалил и поставил задачу разведать обстановку в бухте, а в дальнейшем интересовался передвижением кораблей и подводных лодок, которые имеют ракеты дальнего действия «Калибр». Через Телеграм я также отправлял информацию о взлетах боевых самолетов с аэродрома Бельбек».

Диверсант также поведал следствию, что 29 июля украинская разведка сообщила ему координаты схрона с взрывчаткой, которую будет «нужно перепрятать». После того, как задержанный нашел тайник, ему сообщили, что в ближайшее время предстоит заложить эту бомбу на железной дороге.

В организованном тайнике сотрудники ФСБ России действительно обнаружили предназначавшееся для совершения теракта самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства преступной деятельности диверсанта, а также причастных к его деятельности лиц.