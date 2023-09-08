Илон Маск не дает бывшей возлюбленной Граймс видеться с сыном

Илон Маск время от времени берет сына на публичные мероприятия. Фото: EAST NEWS

Илон Маск и певица Граймс расстались в 2021 году после трех лет отношений. У основателя компании «SpaceX» и канадской исполнительницы подрастают двое детей: трехлетний сын по имени X Æ A-Xii и годовалая дочь Экса Дарк Сидерель. Граймс и Маск уверяли, что разошлись по обоюдному согласию из-за слишком плотных рабочих графиков. Однако, похоже, в этой ситуации не все так однозначно. И в богатой на события жизни миллиардера назревает очередной семейный скандал.

О своем расставании Граймс и Маск объявили в сентябре 2021-го. А в ноябре топ-менеджер основанной Илоном компании Neuralink Шивон Зилис родила от него близнецов. Детей миллиардер признал и дал им свою фамилию. Родители не сообщали имена близнецов и не делились в соцсетях их фотографиями.

На днях первый снимок Маска с детьми от Зилис появился в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Пост опубликовал писатель-биограф Уолтер Айзексон, сообщивший, что близнецов зовут Страйдер и Азур. На фотографии запечатлена милая семейная сцена: Маск и Шивон сидят на диване и держат детей на руках.

В соцсетях впервые появился снимок Маска и Шивон Зилис с детьми. Фото: соцсети.

Одной из первых на пост откликнулась Граймс. До недавнего времени певица хранила молчание по поводу соперницы и никак не комментировала тот факт, что Зилис увела у нее Маска. Но тут не сдержалась.

«Скажите Шивон, чтобы она разблокировала меня, и передайте Илону, чтобы он позволил мне увидеть моего сына. Или ответьте, пожалуйста, моему адвокату», - написала Граймс.

Певица добавила, что впервые увидела детей Маска от Зилис.

«До этого момента этих детей мне даже на фото не позволяли увидеть, а эта ситуация разрушает мою семью», - цитирует Граймс издание PageSix.

Вскоре комментарий певицы был удален. Что именно произошло между миллиардером и его бывшей возлюбленной, пока неясно. Граймс не раз рассказывала, что ее сын часто гостит у отца, но никогда не упоминала, что Маск препятствует ее общению с ребенком.

Граймс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После расставания с миллиардером канадская артистка говорила, что между ними всё «не все так просто», а их отношения очень «переменчивые».

Кроме четверых детей от Граймс и Зилис у основателя «SpaceX» есть пятеро детей от бывшей жены Джастин Маск. Миллиардер не раз публично высказывал свои опасения по поводу демографического коллапса. Падение рождаемости он называет «самым большим риском для будущего человечества».

У певицы и IT-миллиардера есть еще один ребенок - дочь Экса Дарк Сидерель. Фото: соцсети.

«Я обеспокоен вопросом рождаемости. В противовес мнению многих о том, что на планете слишком много людей, я считаю, что это устаревший взгляд», - заявлял Илон.

Вот и рождение близнецов от Зилис Маск объяснил вовсе не роковой страстью, а своим ответственным отношением к планете. Мол, таким образом он борется с низкой рождаемостью.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Это как вообще? Поддержавшая ВСУ Ани Лорак стала членом жюри российского шоу (подробнее)