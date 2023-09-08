Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире8 сентября 2023 8:57

У Северной Кореи появилась подлодка с ядерным оружием: Ким Чен Ын обратился к врагам страны

Подводная лодка будет патрулировать воды между Корейским полуостровом и Японией
Максим ПЛОТНИКОВ

Фото: REUTERS

В известной своей закрытостью КНДР представили первую подводную лодку с тактическим ядерным оружием. Корабль под кодовым номером 841 получил название «Герой Ким Кун Ок» в честь северокорейского исторического деятеля. Как пишет Reuters, это означает не только новую эпоху в военной мощи КНДР, но и перспективу обеспечения безопасности страны с использованием передовых технологий и средств обороны.

По словам северокорейского лидера Ким Чен Ына, присутствовавшего на презентации подлодки, она станет одним из основных «подводных наступательных средств ВМС страны» и будет патрулировать воды между Корейским полуостровом и Японией. В дальнейшем КНДР планирует модернизировать все тяжелые субмарины и также оснастить их тактическим ядерным оружием.

– Достижение быстрого развития наших военно-морских сил – это приоритетное направление, от которого больше нельзя отступать ввиду недавних агрессивных и военных шагов наших врагов, – добавил глава КНДР, по-видимому, имея в виду Соединенные Штаты, Японию и Южную Корею.

По словам Ким Чен Ына, новая подводная лодка станет одним из основных «подводных наступательных средств ВМС страны».

По словам Ким Чен Ына, новая подводная лодка станет одним из основных «подводных наступательных средств ВМС страны».

Фото: REUTERS

В свою очередь генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно посетовал, что военная активность Северной Кореи теперь действительно представляет «более серьезную и неотвратимую угрозу безопасности его страны, чем раньше».

Согласно отчетам аналитиков, «Герой Ким Кун Ок» является модифицированной подводной лодкой проекта 633 (по классификации НАТО «Ромео» – прим. ред), которую Северная Корея приобрела у Китая в 1970-х годах и начала производить внутри страны. Задняя часть ее паруса была расширена, после чего туда установили 10 пусковых труб для крылатых и баллистических ракет.

Фото: REUTERS

В настоящее время КНДР располагает примерно 20 такими дизель-электрическими подводными лодками, способными погружаться на 300 метров под воду и развивать скорость 13 узлов. Каждая из них вмещает 52 человека экипажа и может автономно плавать до 60 дней.

Фото: REUTERS

Обозреватели заметили первые признаки того, что в КНДР строится по крайней мере одна новая подводная лодка еще в 2016 году. А в 2019 году государственные СМИ официально показали, как Ким Чен Ын осматривает построенный под «его особым контролем» корабль, который планировалось использовать для выполнения тактических задач в Японском море.

Уточняется, что торжественный спуск новой подлодки на воду состоится 9 сентября, когда Северная Корея будет отмечать 75-ю годовщину со дня своего образования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ким Чен Ын велел готовиться к войне: что это значит

Ким Чен Ын сообщил о наращивании подготовки армии КНДР для наступления (подробнее)

Армия