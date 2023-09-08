США выдали Украине миллиард долларов с подвохом: В чем план Вашингтона

Солдат ВСУ у американского броневика "Брэдли". Фото: REUTERS

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, находясь в Киеве, анонсировал новый транш помощи аж в миллиард долларов. Там с небольшим хвостиком, но это в данном случае не так и важно. Дашь миллиард? – На миллиард! В Киеве от восторга разве что не пустились в пляс, но "ура" кричали столь оглушительно, что новый министр обороны попытался сдернуть с головы главы Офиса президента Украины Андрея Ермака чепчик, чтобы подбросить его по давней традиции.

Вот только американцы не были бы американцами, если бы не сделали пирог "допомоги" Украине многослойным, в котором Украине достанутся совсем не все слои. Примечательный пример, чтобы показать, что именно из себя представляет так называемая "американская помощь".

Итак, есть "ярд зелени", на который в Киеве уже началось повышенное слюноотделение. Причем, как особо подчеркнул Блинкен, на военную помощь из миллиарда пойдет поболе 665 миллионов, а еще часть этой "допомоги" составят активы, отобранные у российских бизнесменов. Не у Российской Федерации как государства, а у частных лиц.

Из этих 665 миллионов на поставку новых партий боеприпасов и вооружений выделено 175 миллионов. Еще 100 миллионов предусмотрено на новые закупки в "поддержку долгосрочных военных потребностей" Незалежной. Чтобы вы понимали, эти деньги пойдут не Киеву, а предприятиям американского ВПК. Повесили их на Украину, но получат их американские заводы по производству вооружений и военной техники.

90 миллионов долларов Вашингтон дает на "содействие в гуманитарном разминировании". Эти деньги на Украине тоже не увидят. Их получат западные инструкторы на обучение украинских саперов и производители саперной техники. Формулировку заценили – не на разминирование, а на "содействие".

Еще 300 миллионов на поддержку правоохранительных структур. При всем желании полицию и прочие следствия с прокуратурами трудно отнести к ВСУ, зато множество этих самых структур были созданы по инициативе США и до сих пор крышуются Вашингтоном, которому и подотчетны.

200 миллионов баксов с маленьким хвостиком дадут на гуманитарную помощь гражданским, в том числе, на обеспечение населения продовольствием, водой, лекарствами. Если их освоение доверят украинским чиновникам, то про эти деньги тоже можно забыть. Причем, сразу.

А еще чуть более 200 миллионов баксов будут направлены американскими властями на "содействие институциональным реформам". Эта пластинка тоже настолько долго играет, что уже вызывает оскомину. Сразу после развала СССР те же ЕС и США разработали и стали реализовывать целый пакет так называемой "помощи" из проектов, объединенных общим названием TACIS СНГ. Суть которых сводилась к тому, что выделяемое в рамках проектов финансирование практически полностью (на 80-90%) расходовалось на привлеченных к проектам западных экспертов. В итоге в отчетах были громкие цифры помощи России со стороны Запада, а в реальности все деньги уходили безработными до того западноевропейцам и американцам, снижая социальное напряжение в тамошних обществах за счет их трудоустройства.

То есть из миллиарда баксов Украина получит сейчас готовых вооружений на 175 миллионов. А еще 100 "лимонов" отдадут на заказы американскому ВПК. А остальное уйдет либо совсем уж откровенным содержанкам Вашингтона в Незалежной, либо США просто не выпустят из своих рук, а потратят на себя.

Ой, как же это мы забыли про активы, конфискованные у российских бизнесменов, которые будут переданы Киеву для восстановления Украины! Это же наиважнейший момент, особенно, если учесть не перестающие раздаваться из Киева крики про репарации и контрибуции.

Увы, и тут украинцев ждет сплошное разочарование. Пять миллионов и четыреста тысяч долларов, о которых идет речь, хватит Зеленскому только лишь, чтобы помазать бутерброд черной икрой.

А так, конечно же, США помогают, США "будут поддерживать Киев до конца", а украинские нацисты не перестанут кричать: "Америка с нами!" Пока не закончатся.