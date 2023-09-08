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Происшествия8 сентября 2023 9:00

Видео задержания студента за поджоги на железной дороге в Новосибирске показала ФСБ

Юноше грозит до 20 лет лишения свободы
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Диверсанта задержали при попытке устроить поджог на железной дороге.

Диверсанта задержали при попытке устроить поджог на железной дороге.

Фото: Кадр видео

На днях в дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Новосибирск поступило сообщение о том, что на перегоне между станциями Обь и Новосибирск-Западный Западно-Сибирской железной дороги неизвестный поджог релейный шкаф системы сигнализации, централизации и блокировки.

- Следственно-оперативная группа транспортной полиции обнаружила и изъяла фрагмент проема двери шкафа со следами орудия взлома, след протектора шины транспортного средства и другие доказательства противоправного деяния. По следам оперативники МВД и ФСБ России задержали 17-летнего жителя города Новосибирска, подозреваемого в совершении поджогов, - сообщили в МВД России.

По словам задержанного, решив заработать «легких денег», он перешел в одном из мессенджеров по ссылке и получил задание организовать и осуществить поджог оборудования на железной дороге. Изучив присланную ему информацию о расположении объекта и способах совершения диверсии, злоумышленник в ночное время выдвинулся в указанное место, вскрыл и поджег релейный шкаф. При поджогах юноша использовал маску, которая не помогла ему скрыть личность.

Пока суд арестовал поджигателя на два месяца. Он помещен в следственный изолятор города Новосибирска. Из тюрьмы он выйдет в 37 лет. За диверсии на железной дороге (при крушении поезда могли погибнуть люди) задержанному грозит 20 лет лишения свободы.

Напомним, ранее ФСБ России предупреждала об ответственности за «быстрые заработки» за поджоги. В ведомстве рассказали о судах над 22 гражданами России, которым украинские спецслужбы обещали заплатить за теракты. Но так и не заплатили.

Ряд поджигателей, совершивших преступления на территориях Удмуртской и Чувашской республик, Краснодарского, Пермского и Приморского краев, Амурской, Ивановской, Московской, Омской, Тюменской, Челябинской и Ярославской областей уже осуждены по статьям 205, 281 и 317 Уголовного кодекса Российской Федерации к лишению свободы на сроки от 8 до 19 лет, а часть с отбыванием части наказания от 2 до 4 лет в тюрьме.

КОММЕНТАРИЙ ФСБ РОССИИИ

- Вербовка молодых людей идет с началом СВО в Telegram-каналах по поиску работы, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков. «Резко возросло количество объявлений о «быстром заработке». Основной упор сделан на вовлечении в противоправную деятельность молодежи, пожилых людей, радикалов, маргинальных слоев населения, а также несовершеннолетних и лиц с психологическими заболеваниями, не обладающих базовыми юридическими познаниями и не отдающих себе отчет в тяжести совершенных деяний», - пояснили в ФСБ России.

КАК ВЕРБУЮТ?

- Представляются по телефону сотрудниками банков, Следственного комитета, МВД и ФСБ России и, использую технологии психологического воздействия, заставляют переводить значительные суммы денежных средств на якобы «безопасные счета» с целью «защиты от мошенников».

- Под угрозой уголовного преследования, склоняют к совершению поджогов административных зданий якобы в целях оказания содействия правоохранителям в задержании «мошенников».

- Вербовщики сообщают своим «подопечным», что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, как правило, от 10 до 20 тысяч рублей, и возврат похищенных денег. Однако, достигнув желаемого результата, они обрывают контакты.

- Для придания достоверности своим словам, присылают фотографии документов, имеющих сходство с удостоверениями сотрудников указанных организаций и ведомств.

КАКИЕ СРОКИ ГРОЗЯТ?

- Украинские националисты обещают, что пожарные приедут, все потушат, и ничего грозить за это не будет.

- В реальности, все такие преступления раскрываются по «горячим следам». А за них дают реальные срока. Поджоги зданий квалифицируются судами как террористический акт, диверсия и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (в зданиях всегда есть дежурный). Тут можно сразу получить 15-20 лет колонии.

- Переводы денег по рекомендациям лже-банкиров, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов на так называемые безопасные счета фактически используются для финансирования украинских вооруженных сил и националистических формирований. Это расценивается уже как содействие террористической деятельности (срок - 10 лет колонии строго режима).

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