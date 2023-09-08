Видео задержания студента за поджоги на железной дороге в Новосибирске показала ФСБ

Диверсанта задержали при попытке устроить поджог на железной дороге. Фото: Кадр видео

На днях в дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Новосибирск поступило сообщение о том, что на перегоне между станциями Обь и Новосибирск-Западный Западно-Сибирской железной дороги неизвестный поджог релейный шкаф системы сигнализации, централизации и блокировки.

- Следственно-оперативная группа транспортной полиции обнаружила и изъяла фрагмент проема двери шкафа со следами орудия взлома, след протектора шины транспортного средства и другие доказательства противоправного деяния. По следам оперативники МВД и ФСБ России задержали 17-летнего жителя города Новосибирска, подозреваемого в совершении поджогов, - сообщили в МВД России.

По словам задержанного, решив заработать «легких денег», он перешел в одном из мессенджеров по ссылке и получил задание организовать и осуществить поджог оборудования на железной дороге. Изучив присланную ему информацию о расположении объекта и способах совершения диверсии, злоумышленник в ночное время выдвинулся в указанное место, вскрыл и поджег релейный шкаф. При поджогах юноша использовал маску, которая не помогла ему скрыть личность.

Пока суд арестовал поджигателя на два месяца. Он помещен в следственный изолятор города Новосибирска. Из тюрьмы он выйдет в 37 лет. За диверсии на железной дороге (при крушении поезда могли погибнуть люди) задержанному грозит 20 лет лишения свободы.

Напомним, ранее ФСБ России предупреждала об ответственности за «быстрые заработки» за поджоги. В ведомстве рассказали о судах над 22 гражданами России, которым украинские спецслужбы обещали заплатить за теракты. Но так и не заплатили.

Ряд поджигателей, совершивших преступления на территориях Удмуртской и Чувашской республик, Краснодарского, Пермского и Приморского краев, Амурской, Ивановской, Московской, Омской, Тюменской, Челябинской и Ярославской областей уже осуждены по статьям 205, 281 и 317 Уголовного кодекса Российской Федерации к лишению свободы на сроки от 8 до 19 лет, а часть с отбыванием части наказания от 2 до 4 лет в тюрьме.

КОММЕНТАРИЙ ФСБ РОССИИИ

- Вербовка молодых людей идет с началом СВО в Telegram-каналах по поиску работы, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков. «Резко возросло количество объявлений о «быстром заработке». Основной упор сделан на вовлечении в противоправную деятельность молодежи, пожилых людей, радикалов, маргинальных слоев населения, а также несовершеннолетних и лиц с психологическими заболеваниями, не обладающих базовыми юридическими познаниями и не отдающих себе отчет в тяжести совершенных деяний», - пояснили в ФСБ России.

КАК ВЕРБУЮТ?

- Представляются по телефону сотрудниками банков, Следственного комитета, МВД и ФСБ России и, использую технологии психологического воздействия, заставляют переводить значительные суммы денежных средств на якобы «безопасные счета» с целью «защиты от мошенников».

- Под угрозой уголовного преследования, склоняют к совершению поджогов административных зданий якобы в целях оказания содействия правоохранителям в задержании «мошенников».

- Вербовщики сообщают своим «подопечным», что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, как правило, от 10 до 20 тысяч рублей, и возврат похищенных денег. Однако, достигнув желаемого результата, они обрывают контакты.

- Для придания достоверности своим словам, присылают фотографии документов, имеющих сходство с удостоверениями сотрудников указанных организаций и ведомств.

КАКИЕ СРОКИ ГРОЗЯТ?

- Украинские националисты обещают, что пожарные приедут, все потушат, и ничего грозить за это не будет.

- В реальности, все такие преступления раскрываются по «горячим следам». А за них дают реальные срока. Поджоги зданий квалифицируются судами как террористический акт, диверсия и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (в зданиях всегда есть дежурный). Тут можно сразу получить 15-20 лет колонии.

- Переводы денег по рекомендациям лже-банкиров, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов на так называемые безопасные счета фактически используются для финансирования украинских вооруженных сил и националистических формирований. Это расценивается уже как содействие террористической деятельности (срок - 10 лет колонии строго режима).