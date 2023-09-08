В МВД опровергли сообщения о грабежах во время голосования на дому в ДНР

Информация о работе МВД публикуется только на официальных страницах ведомства, заявили в министерстве.

В соцсетях распространилась ориентировка якобы от управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел по ДНР о том, что на территории Республики орудует банда, которая под видом выездных избирательных комиссий проникает в жилище инвалидов и пенсионеров и совершает грабежи. Только сообщение выглядит сомнительным. Ведь заявлений в правоохранительные органы никто не делал. «Комсомольская правда» решила проверить данные в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Оказалось, что распространяемая информация является фейком. Источником стали украинские телеграм-каналы. МВД Донецкой Народной Республики опровергло сообщения о грабежах домов и квартир во время досрочного голосования.

— В социальных сетях была выявлена недостоверная информация о том, что на территории Донецкой Народной Республики орудует вооруженная группа лиц, которая под видом членов выездных избирательных комиссий проникает в жилища граждан и совершает грабежи. Данная ориентировка, размещенная якобы от имени одного из подразделений МВД, не соответствует действительности, — отметили в ведомстве.

В МВД призвали не доверять анонимным сообщениям в соцсетях.

— Полиция призывает граждан не доверять анонимным сообщениям в социальных сетях, которые распространяются в целях дискредитации правоохранительных органов и создания панических настроений среди населения! Вся достоверная информация о деятельности МВД размещается на официальных ресурсах ведомства, - добавили в министерстве.