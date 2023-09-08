Москвичи рассказали про восстановление мирной жизни на Донбассе

Интервью, видеоролики и фотографии об участии Москвы в ремонте и модернизации городов Донецкой и Луганской народных республик, легли в основу спецпроекта «Москва-Донбасс», который вышел на площадке сетевого издания Лента.ру.

Городское хозяйство Луганска и Донецка значительно повредили обстрелы ВСУ. Приводить его в порядок вызвались коллеги донбасских коммунальщиков из российской столицы. Свыше 38 тысяч москвичей и 5000 единиц техники занимаются сегодня восстановлением дорог, трубопроводов, ЛЭП, возводят и ремонтируют жилье, школы и больницы.

Масштабы строительной кампании заставляют вспомнить о том, как заново отстраивали города и поселки после окончания Великой Отечественной войны. Тогда московские специалисты трудились в Сталинграде и Севастополе, Донецке и Смоленске. В наши дни москвичи снова поспешили к людям, которые нуждаются в их помощи.

Спецпроект «Москва-Донбасс» раскрывает беспрецедентные объемы работ по возвращению жителям ДНР и ЛНР привычных условий жизни – отопления, водоснабжения, газификации, общественного транспорта.

Оценить масштаб проблем и погрузиться в атмосферу новых российских регионов поможет реалити-шоу «ДоМ. Хроника восстановления», опубликованное на странице проекта в соцсети «ВКонтакте». Его героями стали специалисты из Москвы – энергетики, дорожники, водопроводчики, восстанавливающие коммунальную инфраструктуру. Одна из недавних серий посвящена будням энергетиков: замене кабелей, ликвидации аварий и профилактике отключений электричества в Донецке.