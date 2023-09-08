Казна доходами красна: в правительстве рассказали, почему бюджет перестал быть дефицитным

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания о проекте федерального бюджета на 2024 и плановый период 2025 - 2026 годов в Доме правительства РФ. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Дефицит госбюджета отменяется! В первой половине нынешнего года расходы госказны заметно превышали доходы. Но вот, похоже, ситуация начала меняться к лучшему.

- Экономика адаптируется к текущим вызовам. По итогам августа федеральный бюджет был исполнен с профицитом (превышение доходов над расходами, - Ред.). Он составил около 230 млрд рублей. Консолидированный баланс регионов дал ещё около 140 млрд рублей плюс, - рассказал премьер Михаил Мишустин на совещании в правительстве 8 сентября.

Одна из главных причин такого положения дел – хорошие заработки от экспорта.

- Во многом это произошло благодаря существенному росту ненефтегазовых доходов. По итогам последнего месяца лета они превысили 1,82 трлн рублей. Это на 56,5% больше уровня прошлого года, - пояснил Мишустин. - Если же говорить о нефтегазовых поступлениях, то, несмотря на внешнее давление, они восстановились. И, по данным Минфина, с сентября их траектория – на фоне увеличения цен на нефть – существенно опережает прошлогодние значения.

Правда, по итогам года вряд ли удастся избежать дефицита госбюджета. По словам Мишустина, этот дефицит составит около 2% ВВП. Что не так уж и плохо – примерно такая цифра и была заложена в более ранние прогнозы.

Также премьер напомнил, что с III квартала в России наметился экономический рост.

- Мы видим, что он закрепился. По оценке Минэкономразвития, в июле в годовом выражении валовой внутренний продукт превысил уровень прошлого года на 5%, а уровень двухлетней давности – почти на процент, - заметил Мишустин.

Благогаря каким отраслям растет экономика? Премьер перечислил некоторые наши «локомотивы».

- Промышленное производство внесло основной вклад. В июне оно подскочило примерно на 6%, в июле - почти на 5%.

- Обрабатывающая промышленность. Ее рост за семь месяцев составил более 6%.

- Выпуск компьютеров, электроники, оптики прибавил свыше 30%,

- Производство электрического оборудования увеличилось на 20% с лишним.

- Неплохие показатели в металлургической, пищевой промышленности, производстве одежды, изделий из пластмассы и резины, мебели, - добавил Мишустин. - Все это говорит о том, что российский бизнес продолжает уверенно адаптироваться к внешним вызовам. Осваивает перспективные ниши. Расширяет действующие проекты и запускает новые. А инвестиционная активность, что очень важно, возросла на 13% по итогам II квартала.

Но важно смотреть на вещи реалистично, отметил премьер.

- Конечно, риски никуда не делись, - немного остудил оптимизм Мишустин. - Важно придерживаться прагматичного подхода. Избегать чрезмерно оптимистичных прогнозов при формировании основных характеристик и принятии расходных обязательств.