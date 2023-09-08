«Лежали в позе трупов»: жители британского городка приняли занятия йогой за сцену ритуального убийства

Шавасаной, "позой трупа", обычно заканчивают все занятия йогой. Фото: Shutterstock

Участники занятия по йоге в кафе в английском городке Линкольншире напугали случайных зрителей. Тренировка выдалась напряженная, на протяжении полуторачасов собравшиеся замирали в различных позах, дабы добиться глубокой растяжки мышц. По традиции под конец тренировки семеро человек распластались на полу в шавасане или, как ее еще называют, «позе трупа». Такой позой обычно заканчивают все занятия йогой. Именно она позволяет людям расслабиться после тренировки и погрузиться в медитативное состояние. Ее сравнивают с ходьбой после пробежки, она помогает снизить частоту сердечных сокращений, понизить давление и замедлить дыхание.

В течение получаса участники лежали на спине в полузабытье в комнате освещенной свечами в окружении одеял и подушек. Их инструктор, 22-летняя Милли Лоуз, все это время выстукивала ритм в шаманский бубен, погружая участников занятия в транс.

Те, кто знаком с йогой, возможно, не удивились бы увиденному. Но действо, происходящее в зале, напугало пару, которая выгуливала собаку неподалеку от здания. Увидев в окно лежащих людей и медленно двигающуюся среди них фигуру в балахоне, они, не задумываясь, сразу позвонили в полицию. Очевидцы сообщили офицерам, что в зале, судя по всему, решили устроить ритуальное массовое убийство.

Полицейские прибыли на место с опозданием. К тому моменту участники тренировки уже «воскресли» и разошлись по домам. Руководство кафе, где проходило занятие, поблагодарили правоохранителей за бдительность.

Сама тренер призналась, что никогда не могла подумать, что кто-то примет ее за серийного убийцу. Но при том, что видят ежедневно столько ужасов в новостях или кинотеатрах, неудивительно, что кошмары стали им мерещиться на ровном месте.

- Пожалуйста, имейте в виду, что по вечерам в зале проводятся занятия йогой. Мы не являемся частью какого-то сумасшедшего культа или безумного клуба, - написали на своей странице в соцсетях представители кафе.

Теперь инструктор Милли Лоуз надеется, что произошедшее поможет привлечь ее больше желающих заняться йогой.