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В мире8 сентября 2023 9:59

«Лежали в позе трупов»: жители британского городка приняли занятия йогой за сцену ритуального убийства

Жители города Линкольншир приняли занятия йогой за массовое убийство
Арина СУВОРОВА
Шавасаной, "позой трупа", обычно заканчивают все занятия йогой.

Шавасаной, "позой трупа", обычно заканчивают все занятия йогой.

Фото: Shutterstock

Участники занятия по йоге в кафе в английском городке Линкольншире напугали случайных зрителей. Тренировка выдалась напряженная, на протяжении полуторачасов собравшиеся замирали в различных позах, дабы добиться глубокой растяжки мышц. По традиции под конец тренировки семеро человек распластались на полу в шавасане или, как ее еще называют, «позе трупа». Такой позой обычно заканчивают все занятия йогой. Именно она позволяет людям расслабиться после тренировки и погрузиться в медитативное состояние. Ее сравнивают с ходьбой после пробежки, она помогает снизить частоту сердечных сокращений, понизить давление и замедлить дыхание.

В течение получаса участники лежали на спине в полузабытье в комнате освещенной свечами в окружении одеял и подушек. Их инструктор, 22-летняя Милли Лоуз, все это время выстукивала ритм в шаманский бубен, погружая участников занятия в транс.

Те, кто знаком с йогой, возможно, не удивились бы увиденному. Но действо, происходящее в зале, напугало пару, которая выгуливала собаку неподалеку от здания. Увидев в окно лежащих людей и медленно двигающуюся среди них фигуру в балахоне, они, не задумываясь, сразу позвонили в полицию. Очевидцы сообщили офицерам, что в зале, судя по всему, решили устроить ритуальное массовое убийство.

Полицейские прибыли на место с опозданием. К тому моменту участники тренировки уже «воскресли» и разошлись по домам. Руководство кафе, где проходило занятие, поблагодарили правоохранителей за бдительность.

Сама тренер призналась, что никогда не могла подумать, что кто-то примет ее за серийного убийцу. Но при том, что видят ежедневно столько ужасов в новостях или кинотеатрах, неудивительно, что кошмары стали им мерещиться на ровном месте.

- Пожалуйста, имейте в виду, что по вечерам в зале проводятся занятия йогой. Мы не являемся частью какого-то сумасшедшего культа или безумного клуба, - написали на своей странице в соцсетях представители кафе.

Теперь инструктор Милли Лоуз надеется, что произошедшее поможет привлечь ее больше желающих заняться йогой.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ