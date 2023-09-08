В ЛНР опровергли информацию о поджоге избирательного участка в Изварино

Все избирательные участки в ЛНР невредимы и находятся под охраной. Фото: REUTERS

Украинские СМИ сообщили о том, что диверсанты подожгли избирательный участок в поселке Изварино в Луганской народной республике. Якобы в поселке действовала группа партизан. В качестве доказательств приложено видео, но установить факт и место не представляется возможным. На кадрах нет опознавательных признаков. «Комсомольская правда» решила проверить данные в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Информация оказалась недостоверной. Избирательная комиссия ЛНР опровергла факт поджога.

- Запись сделана ночью, этот факт не позволяет определить время и место происшествия. Тем не менее на видео точно не избирательный участок в Изварино: все избирательные участки в поселке невредимы и находятся под охраной, — прокомментировали в избиркоме ЛНР.

Информация о поджоге избирательного участка в Изварино распространилась в соцсетях и украинских СМИ, которые приняли видео за чистую монету. На самом деле сейчас новые регионы России накрыла волна фейков. Дело в том, что там проходят выборы и украинские власти всячески пытаются их дискредитировать. Жителей просят доверять только официальной информации.