Упражнения против рака: Самые простые физнагрузки помогут сдерживать развитие опухолей

Кратковременные интенсивные физнагрузки без посещения спортзала снижают риски развития рака. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВМЕСТО УТРЕННЕЙ ПРОБЕЖКИ - МЫТЬЕ ОКОН И ПОЛОВ

Исследователи Сиднейского университета (Австралия) в течение 7 лет отслеживали физическую активность 22 398 человек. При этом ученые нашли людей, которые, мягко говоря, не были фанатами спорта. Они не посещали тренировок, не бегали по утрам и даже не утруждали себя зарядкой. Участники эксперимента двигались, занимаясь обычными повседневными делами: уборкой с пылесосом, мытьем полов, окон, работой в саду. В хлопотах по хозяйству была особенность: кратковременные периоды высокой интенсивности (VILPA). То есть время от времени физическая активность сопровождалась высокой нагрузкой.

К концу срока наблюдения ученые проанализировали: какому количеству людей были поставлены онкодиагнозы и как это соотносилось с VILPA. Для объективности выводов учли и другие факторы: сделали поправки на возраст, пол, вредные привычки (курение, алкоголь), продолжительность сна, наследственность и прочее. Все это позволило максимально достоверно вычленить именно эффект кратковременных интенсивных физнагрузок. Итоги очень впечатляющие и обнадеживающие:

- несколько «сеансов» VILPA (менее минуты каждый) общей продолжительностью всего 3,5 минут в день снижают риск развития рака на 18%;

- если эпизодов VILPA в течение дня набирается на 4,5 минут, то угроза онкозаболеваний сокращается на целых 32%;

- кратковременные интенсивные физнагрузки достоверно снижают риски развития рака молочной железы, эндометрия, почки, мочевого пузыря, толстой кишки, пищевода, желудка.

Неужели можно таким легким способом противостоять одной из самых пугающих «болезней века»? Или все не так просто? Как на практике определить ту самую, «спасительную» интенсивность движений и их частоту? За счет чего физнагрузки могут сдерживать развитие опухолей? Об этом мы поговорили с заведующим отделением абдоминальной хирургии и онкологии Научно-клинического центра № 2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, доктором медицинских наук Аркадием Беджаняном.

ПОРАБОТАЛ - ОТДЫШИСЬ

- Аркадий Лаврентьевич, мы привыкли, что исследования подтверждают пользу тренировок, полноценных спортивных занятий, ежедневной ходьбы быстрым шагом не меньше получаса. А тут - самая элементарная работа по дому, да еще такая непродолжительная. И дает настолько заметный эффект. Вас это не удивило?

- Авторы нового исследования отталкиваются от реалий современной жизни. Конечно, мы всех призываем регулярно заниматься спортом, но разные причины мешают людям это делать. Кому-то - напряженный график работы, маленькие дети, кому-то - нехватка силы воли. Поэтому австралийские ученые решили проверить: как влияет на риски развития рака физическая активность, доступная каждому, необходимые повседневные дела.

Что касается кратковременности таких нагрузок, то она компенсируется повышенной интенсивностью. То есть это не просто размеренные движения, а очень энергичные.

- А как на практике понять, что интенсивность физнагрузки действительно высокая? Например, когда моешь полы или работаешь в саду?

- В исследовании приводится такой критерий. После физнагрузки высокой интенсивности человеку обязательно нужно отдышаться, сразу он не может нормально разговаривать (из-за прерывистого дыхания. - Ред.).

КАК ЭТО ДЕЙСТВУЕТ: 5 «ЗОЛОТЫХ» ЭФФЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

- Точного объяснения, почему физическая активность снижает риск развития рака, на сегодня нет, — отмечает Аркадий Беджанян. - Но есть несколько научных гипотез о влиянии физнагрузок на механизмы, от которых зависит возникновение и рост опухолей.

1. Физнагрузки снижают уровень половых гормонов, которые участвуют в развитии и прогрессировании некоторых видов онкозаболеваний (рака молочной железы, рака толстой кишки, рака предстательной железы).

2. При физической активности уменьшается уровень инсулина в крови. «Повышенный уровень этого гормона тоже связан с развитием рака», — поясняет врач-онколог.

3. Когда человек двигается, улучшается работа иммунной системы. Это помогает «гасить» различные воспалительные процессы. «Такой эффект очень важен, поскольку воспаление служит фоном для развития злокачественных опухолей», — говорит доктор Беджанян.

4. При физнагрузках меняется метаболизм желчных кислот. Уменьшается их негативное воздействие на желудочно-кишечный тракт и снижается риск рака желудка и кишечника.

5. Благодаря физической активности продукты переработки пищи быстрее выводятся из кишечника. За счет этого организм скорее избавляется, в том числе, от различных канцерогенов (при задержке в кишечнике они способствуют опасным мутациям, провоцирующим рак).

- Кроме того, физнагрузки помогают людям оставаться в форме, не набирать лишний вес, — добавляет эксперт. - И это мощная профилактика рака, поскольку при ожирении риск развития опухолей серьезно увеличивается.

КАКИЕ ФИЗНАГРУЗКИ ЛУЧШЕ?

- Аркадий Лаврентьевич, если у человека хватает времени и силы воли, то какой вид физнагрузок лучше для профилактики рака и других болезней? Кратковременные упражнения с повышенной нагрузкой или более размеренные и длительные по времени?

- С медицинской точки зрения все-таки предпочтительнее более размеренные и длительные. При этом желательно сочетать разные виды физической активности: аэробные движения (быстрая ходьба, езда на велосипеде, плавания), занятия с собственным весом (например, приседания, отжимания), упражнения на растяжку.

Общая продолжительность занятий по рекомендациям американского и европейского онкологических обществ составляет не менее 150 минут в неделю упражнений умеренной интенсивности или 75 минут в неделю высокоинтенсивных тренировок.

СПРАВКА «КП»

- При умеренной физической активности пульс повышается незначительно, человек чувствует тепло (не обливается потом!) и легкую одышку. Примеры: ходьба быстрым шагом, плавание, езда на велосипеде по ровной поверхности или поход (не бег) на лыжах.

- При высокоинтенсивных физнагрузках заметно подскакивает частота пульса и выступает пот. Примеры: бег, аэробика, быстрая езда на велосипеде, подъем в гору.

Такие разъяснения дает НМИЦ терапии и профилактической медицины.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Любой вид физической активности лучше, чем сидячий образ жизни, подчеркивают врачи. Если вы не можете себе позволить посещение фитнес-зала или пробежки по утрам, не расстраивайтесь, а займитесь самой простой работой по дому. Это тоже весомый вклад в профилактику рака - доказано наукой! А еще существенно снизить угрозу болезни помогают правильное питание (поменьше фастфуда, побольше овощей и фруктов), отказ от курения, ограничение алкоголя и избавление от лишнего веса, напоминает врач-онколог, доктор медицинских наук Аркадий Беджанян.