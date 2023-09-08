Обсуждали Украину и желали второго Дня победы: О чем говорил Лавров с выпускниками советских вузов в Бангладеше

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Индию для участия в саммите G20 Фото: REUTERS

Утром в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров был в столице Бангладеш Дакке, а после обеда - уже в индийском Нью-Дели. При этом он порой явно был не прочь еще ускориться, подгоняя членов своей делегации.

За 20 часов, которые Лавров отработал в Дакке, министр успел провести переговоры с премьер-министром и главой МИД этой страны, ответить на вопросы журналистов, встретиться в посольстве с выпускниками советских вузов и побывать в доме-музее.

Смерти избежали только потому, что были в Германии

В этом доме в 1975 году убили восемь человек. В том числе лидера борьбы за независимость Бангладеш Шейха Муджибура Рахмана и его сына. В живых тогда остались только две дочки отца-основателя Бангладеш. Нет, их не пощадили. Просто в то время они гостили в Германии. Это их и спасло.

- Рад посетить мемориальный музей Шейха Муджибура Рахмана, отца нации. Помним большую роль Муджибура Рахмана как борца за независимость своего народа. Советский Союз оказывал значительную поддержку его борьбе и был одной из первых стран, кто признал суверенитет Бангладеш, — написал Лавров в книге почетных гостей. Потом задумался на несколько секунд и продолжил писать: «Мы ценим нашу общую историю и фундамент взаимовыгодных дружеских отношений между нашими странами, заложенный Шейхом Муджибуром Рахманом».

Компания на соседних страницах этой книги у Лаврова подобралась отменная. Там и генсек ООН, и президент Индии, и премьер-министр Шри-Ланки. И даже первая леди Мальдив.

Второй День Победы!

Из музея Лавров без журналистов отправился в посольство России, где должна была состояться вполне стандартная для подобных командировок встреча министра с сотрудниками нашей дипмиссии. Однако не все пошло по изначальному плану. Встреча получилась очень эмоциональной.

В посольстве Лаврова ждали не только дипломаты, но и около тридцати выпускников советских и российских вузов из Бангладеш. Сначала они его попросили рассказать, что сейчас происходит на Украине. Ответ, как мне рассказал один из присутствовавших на этой встрече дипломатов, занял минут двадцать пять. То есть был очень подробным.

Затем слово взяли сами выпускники. Часть из них учились в российских вузах, часть - на территории, которая некогда именовалась УССР. Было заметно, что происходящее сейчас на Украине для них не является чем-то чужим и далеким.

- Мы очень благодарны Советскому Союзу за то, что он подарил миру, всем нам День Победы! Мы очень надеемся на то, что скоро Россия подарит второй День Победы! – сказал в заключении профессор кафедры международного права в Даккском университете Мизанур Рахман. Тут зааплодировали почти все присутствовавшие на этой встрече выпускники.

Лавров попал в «двадцатку»

Еще три часа полета и вот мы уже в Нью-Дели, где завтра начнется очередная геополитическая битва. Саммит G20, по сути, станет завершающим аккордом захватывающего трехнедельного дипломатического марафона.

Сначала в ЮАР прошла встреча лидеров БРИКС. Затем в Индонезии провели саммит АСЕАН и Восточноазиатский саммит. И вот теперь в Индии собирается «Большая двадцатка». Россию на ней представляет Сергей Лавров.

«Будет интересно!» - пообещал мне один из высокопоставленных членов российской делегации во время перелета из Дакки в Нью-Дели.

Хозяйка всего мира?

Кстати, накануне индийский журнал «Блитц Индия» вышел с обложкой, на которой изображены лидеры «Большой Двадцатки», В первом ряду издание разместило пятерку главных действующих лиц стартующего завтра саммита (по указанному в журнале порядку): президент США, председатель КНР, премьеры Индии и Великобритании, а также глава МИД РФ. И заголовок: «Индия принимает у себя весь мир». Но с учетом игры слов на английском языке эту же фразу можно перевести и как «Индия - хозяйка всего мира».