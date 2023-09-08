Угрозы и оскорбления: Пациента хирурга Хайдарова третий раз вызвали в полицию

Экс-пациент звездного хирурга Александр Вдовин неоднократно оскорблял и угрожал его семье. Фото: личный архив Светланы Сильваши

Напомним, что жена Тимура Хайдарова обратилась в полицию, так как экс-пациент звездного хирурга Александр Вдовин неоднократно оскорблял и угрожал ей и ее семье, а также требовал 10 млн рублей в качестве компенсации за неудачную операцию, сделанную в 2017 году. Однако за шесть лет Александр почему-то ни разу не обратился в клинику с жалобами. Мы уже писали о том, что еще неделю назад Вдовин во всем раскаялся, однако затем он сообщил KP.RU, что ни в чем не раскаивается. Сегодня Александра уже в третий раз вызвали в полицию.

Фото: личный архив Светланы Сильваши

Вчера и сегодня Вдовин, который недавно удалил импланты из ягодиц, приезжал в Отрадненский отдел полиции, чтобы снова дать показания. Выглядел Александр как вполне здоровый человек.

«После первой разъяснительной беседы Вдовин вроде успокоился и обещал более не докучать доктору и его супруге. Однако работа по заявлению продолжается, потому его и вызывают», — рассказал KP.RU адвокат Хайдарова Александр Бенхин.

Напомним, что Александр Вдовин требовал с Хайдарова 10 млн рублей в качестве компенсации за неудачную операцию, которую сделал шесть лет назад. Затем Александр начал открыто оскорблять и угрожать хирургу и его семье в соцсетях. Супруга Тимура Светлана Сильваши даже опасалась возвращаться с отдыха в Греции в Россию, так как Вдовин знает адрес, по которому она зарегистрирована.

В результате Александр провел операцию по извлечению имплантов у другого врача и сдал их на экспертизу. По его словам, импланты не имеют маркировки и могут быть даже токсичными.

«В ближайшее время я получу документы по экспертизе и обнародую их», — рассказывал KP.RU Александр.

Однако доктор Тимур Хайдаров предоставил регистрационное удостоверение на импланты Вдовина. Согласно документам, с медицинскими изделиями все в порядке.

Фото: личный архив Александра Бенхина

По словам адвоката Хайдарова, Александр Вдовин может обратиться в суд и решать все строго по букве законе.

«Если Вдовин, действительно, недоволен результатами операции шестилетней давности, то он имеет полное право обратиться в суд, предоставить экспертизу и выяснять отношения с Хайдаровым строго в рамках правового поля. Но угрозы и вымогательство с его стороны абсолютно неприемлемы и должны преследоваться по закону», — сообщил KP.RU адвокат Хайдарова Александр Бенхин.