Российские мастера задают тренды дизайна ногтей

В нашей стране мы привыкли к тому, что маникюр — нечто обыденное, повседневное, в одном ряду со стрижкой и покупкой новых туфель. Между тем, за рубежом в соцсети TikTok стал популярен хэштег #russianmanicure, набрав более 625 миллионов просмотров. «Российский маникюр» — это в международный бренд, им восхищаются мировые звезды шоу-бизнеса: Кендалл Дженнер, Хейли Бибер… Почему российский маникюр так популярен в мире и как стать хорошим дизайнером ногтей, рассказывает профессиональный мастер Амалия Атанесян.

— Амалия, вы уже несколько лет в профессии и являетесь опытным специалистом в сфере маникюра. Вы даете другим нейл-дизайнерам новые знания, которые помогают увеличить доход более чем в 5 раз. Расскажите, с чего начался ваш путь?

— Мой путь в мире маникюра начался 3 года назад. Однако beauty-индустрия привлекала меня задолго до этого. 5 лет назад я начала свой карьерный путь в профессии визажиста — делала макияж для незабываемых событий — свадеб, фотосессий, дней рождения, корпоративов и других праздников, которые люди хотят запечатлеть и выглядеть на них особенно. Такая профессия вдохновляла, я работала на себя и проводила обучение «Сам себе визажист», в рамках которого с нуля обучала новой профессии. После я осознала, что в мире красоты можно расти и дальше. Маникюр привлекал меня всегда, я с удовольствием посещала мастеров. А в дальнейшем начала изучать свойства ногтевой пластины. Этот процесс меня так затянул, что я открыла свой кабинет маникюра.

— Безусловно, преподавание — это вклад в развитие индустрии, но для того, чтобы обучать других, недостаточно самому быть просто хорошим специалистом: надо иметь призвание педагога. Когда вы обнаружили, что у вас оно есть?

— Пару лет назад. Как человек, который заинтересован в своем профессиональном развитии, я всегда обращаю внимание на то, что относится к моей сфере деятельности. Некоторое время назад, когда мой уровень мастерства повысился, я стала замечать, что у многих девушек после салонов или частных дизайнеров маникюр далеко не идеальный. Помню, как моя знакомая пришла из салона, где ей сделали френч (французский маникюр) длиной около 3 (!) сантиметров. А по правилам должно быть не более 1,5 сантиметра, а лучше вообще менее 1 сантиметра. Многие дизайнеры нагромождают кучу стразов на короткие ногти, в итоге руки выглядят грубо, неизящно. Однажды мне пришла в голову идея, что я могу внести свой вклад в отрасль, если начну обучать других мастеров. Я разместила в интернете фотографии своих работ и объявление, что провожу мастер-классы. Ко мне начали записываться дизайнеры ногтей. Кто-то приходит с конкретным запросом, например: «Хочу научиться делать аппаратный маникюр». А некоторым понравились мои работы: таким ученикам интересно послушать меня и перенять что-то из моего опыта.

— Амалия, потребность в сфере маникюра постоянно растет. Так, по данным life, за 2022 год спрос на маникюр и педикюр в России вырос на 71%. Какие советы вы могли бы дать тем, кто только хочет начать свой путь в этой сфере?

— Развивать каналы коммуникации, чтобы клиенты могли вас найти. Например, количество пользователей в моем блоге превысило 10 тысяч подписчиков. Такой масштаб помогает найти первых клиентов и начать практиковаться. Однако перед практикой обязательно нужно пройти обучение: узнать основы, найти свой стиль. Я считаю, что в целом маникюр — профессия, в которой надо всегда совершенствоваться, поэтому переставать учиться не следует. Когда вы поймете, что ваши работы становятся все лучше, не бойтесь повышать стоимость услуг. Не обесценивайте себя — и вы обязательно найдете свою аудиторию.

— Почему мастера маникюра из России - одни из самых востребованных в мире: в США, в Евросоюзе?

— Сфера ногтевой индустрии в Америке напоминает фастфуд: быстро и дешево, но качество страдает. Там есть даже такое выражение — «российский маникюр», которое означает высочайшее качество сервиса. Стоимость при этом поднимается в два раза. Услуги российских мастеров маникюра в США считаются VIP в силу высокого качества, поэтому такая цена оправдана. В мировых соревнованиях во многих случаях победители - граждане России, Армении, Казахстана и других стран СНГ. Например, в Nailympia, NailOn Global Nail Championship... Российские мастера задают тренды, учреждая новые направления профессиональных соревнований: так, два дизайнера ногтей из Москвы и Самары запустили проект — международный конкурс The Gothic World Nails 2020 Championship.

— Амалия, расскажите, какие у вас планы дальнейшего развития в сфере маникюра.

— Развиваться самой и развивать сферу дизайна ногтей как в России, так и за ее пределами. Планирую участие в чемпионате России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей. Также думаю над созданием собственных соревнований. Хочу взять большее число учеников на мастер-классы, чтобы увеличивать число профессионалов в нашей отрасли. Также у меня есть идея открыть школу маникюра в других странах: это поможет повысить мировой уровень сервиса в beauty-индустрии.