В Индии 9-10 сентября пройдет саммит G-20 Фото: REUTERS

Саммит G-20 2023 в Индии: когда пройдет, кто примет участие

В Индии 9-10 сентября пройдет саммит G-20 - «двадцатки» стран мира с наиболее развитыми и развивающимися рыночными экономиками. Председательствующая сейчас в этой организации Индия заявляет, что хочет обратить внимание на такие вопросы, как энергетическая и продовольственная безопасность развивающихся стран-участниц встречи, предоставление им кредитов и реформирование международной долговой архитектуры.

Запад хочет превратить G-20 в свой политический инструмент

Сегодня очевидны попытки Запада, который формально - по числу участников, а не представляемого мирового населения или доли в глобальной экономике - имеет большинство в G-20, превратить эту площадку в инструмент политического давления на своих конкурентов и противников - Россию и Китай. На прошлогоднем саммите в Индонезии в итоговый документ усилиями США был внесен пункт о «решительном осуждении» действий России на Украине. Но в него же, по настоянию российской стороны было добавлено, что «есть и другие мнения». Американское агентство Bloomberg несколько дней назад сообщило, что позиция по «украинской проблеме» участниками саммита «уже согласована», правда, никаких подробностей не привела.

О проталкиваемом Вашингтоном «заявлении» по Украине можно безошибочно судить по тому, что буквально за сутки до начала саммита в Нью-Дели американцы заявили о «желательности» присутствия на нем президента Зеленского. Это не просто бестактность, а прямое оскорбление хозяев встречи, которые уже довольно давно заявили, что присутствие украинского лидера на этом форуме неуместно, поскольку вопросы мировой безопасности - это к Совбезу ООН, а не к «двадцатке». Но американцы в последнее время так усиленно обхаживают индийского премьера, пытаясь сыграть на индийско-китайских проблемах, что решили попробовать «продавить» волю организаторов и навязать всему форуму свою повестку дня.

Кто представит Россию и Китай на саммите G-20 в Индии

Такое желание, безусловно, связано с особенностью нынешнего саммита: на нем не будет лидеров двух ведущих стран, противостоящих Западу - России и Китая. Россию, как и на предыдущем саммите в Джакарте, будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. А Китай - премьер-министр Ли Цян. О том, что председатель КНР Си Цзиньпин не едет в Нью-Дели, стало известно несколько дней назад. Это его решение, как сообщали американские СМИ, вызвало «сожаление» президента Байдена, который, якобы, очень рассчитывал пообщаться с лидером Поднебесной.

Но те же СМИ после стали утверждать, что Вашингтон обязательно воспользуется отсутствием своих главных врагов, чтобы попытаться «разагитировать» тех членов G20, которые не присоединились к антироссийским санкциям и хотят дружить с Москвой и Пекином. Не забудем, что среди них - нынешние и будущие члены БРИКС: Индия, ЮАР, Бразилия, Саудовская Аравия, Аргентина. А среди приглашенных Индией как организатором встречи стран - еще два будущих члена БРИКС: Египет и ОАЭ. Вот против них, прежде всего, и собирается Вашингтон разводить свою «пропаганду и агитацию». Правда, получится ли это у «сонного Джо», сказать трудно. Впрочем, скорее всего, не получится. И вот почему.

БРИКС или G-20

Когда-то все глобальные проблемы финансово-экономического характера решались в формате «семерки», в которую входили ведущие страны Запада во главе с США. Создание «двадцатки» было вызвано как раз тем, что глобальные проблемы решать самостоятельно «семерка» уже не могла. А теперь и G20 вряд ли способна их успешно решить, особенно на фоне настойчивого стремления западных участников политизировать этот формат под свои нужды и контролировать его. Но желающих «встать во фрунт» по команде из Вашингтона среди стран, ценящих свой суверенитет и ищущих свой национальный интерес во взаимодействии с иностранными партнерами, все меньше.

Поэтому и в БРИКС выстроилась очередь. Там, как известно, заведомых «знаменосцев» нет. Да, все признают роль и значение стран-основательниц, но контрольных акций они за это не получают. Это организация, которая возникла не по воле победителей в войне, как это было с ООН, и «совбез» с правом вето в ней не предусмотрен. Исключительно на равных, но признавая вес и значение каждого, - вот главный принцип существования БРИКС. Это не означает, что кто-то из ее членов собирается ссориться с США или другими западными странами. Зачем? Но и по указке Вашингтона рвать выгодные им связи с Россией или Китаем никто из них не собирается. Яркий пример: в 80-х годах президент Рейган попросил короля Саудовской Аравии обрушить нефтяные цены, чтобы придушить экономику СССР. А сегодня саудиты, к большому неудовольствию США, договариваются с Россией о выгодных им ценах на мировом рынке нефти.

Поэтому и отсутствие товарища Си в Нью-Дели можно понимать так: да только что с премьером Моди обо всем поговорили на саммите БРИКС в ЮАР, зачем же еще ему досаждать? Пусть злословят, что, дескать, это отражение «конфликта интересов» между Индией и Китаем, если им от этого легче.

О чем бы ни договорились в Нью-Дели или, наоборот, нет, формат «двадцатки» пока - рабочий. Какой будет итоговая декларация - через пару дней узнаем. Франция пригрозила, что не подпишет никакой текст, если в нем не будет осуждения России. Вряд ли тем африканским странам, которые сейчас выгоняют у себя французов, это будет понятно. Кстати, Индия предлагает включить в G20 Африканский союз в качестве коллективного члена, как ЕС. Парижу и это не понравится?

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

G20 была создана в ответ на азиатский финансовый кризис конца 1990-х. В формате саммитов лидеры стран этой неформальной группы собираются с 2008 года. В «двадцатку» входят ведущие экономики мира — Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Европейский союз, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР и Япония. На страны «Двадцатки» приходится 80% мирового ВВП и 75% международной торговли.