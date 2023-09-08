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Политика8 сентября 2023 11:32

Минобороны России опубликовало эффектные кадры из кабины Су-25

Пилот с позывным «Лемур» показал, как он уничтожает войска киевского режима
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Пилот с позывным «Лемур» показал свою работу.

Пилот с позывным «Лемур» показал свою работу.

Фото: Кадр видео

Новые эффектные кадры из кабины пилотов Минобороны РФ: пара штурмовиков Су-25 наносят удары по наступающей пехоте противника, бронетехнике. Пуски ракет пилоты выполняют парами, маневрируя на предельно малых высотах.

- По докладу авиационного наводчика все цели поражены, - докладывает уже на земле летчик с позывным «Лемур».

Наши военные пилоты ежедневно поражают замаскированные укрепленные позиции ВСУ, уничтожают бронетехнику и склады противника.

С февраля 2022 года российскими боевыми самолетами и вертолетами совершены десятки тысяч боевых вылетов, в результате которых противнику нанесен колоссальный урон.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 - самолетов, 248 - вертолетов, 436 - зенитных ракетных комплекса, 11721 - танков и других боевых бронированных машин.

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