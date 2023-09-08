Россияне рассказали, какая реклама раздражает их больше всего

Россиян раздражает реклама в виде телефонных звонков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России введут штрафы за рекламу в почтовых ящиках в жилых домах. Организации-нарушители заплатят от 100 до 500 тысяч рублей, если продолжат и дальше раскидывать листовки. Однако, как оказалось, такая реклама раздражает только 4% россиян, остальные из-за лишней бумаги в почтовом ящике не слишком огорчаются. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

Зато 41% россиян признались, что их ужасно раздражает реклама в виде телефонных звонков. Участников опроса возмущает, что рекламщики как-то получают их номера и личные данные.

«Лучше бы в первую очередь запретили рекламу по телефону звонками, и сразу штраф звонящему», - предлагает респондент.

«Реклама так-то нужна иногда, но не такая навязчивая. Почтовая не раздражает, раздражает по телефону, всегда возникает вопрос, где они нашли мой телефон», - говорит другой.

Еще 28% опрошенных пожаловались на рекламу по ТВ. Респонденты говорят, что их сильно раздражают ролики, прерывающие фильм.

«Раздражает вся реклама! Особенно по ТВ! Ни одной передачи, фильма нельзя посмотреть нормально! И к тому же, из-за рекламы увеличивается время просмотра», - говорит участник опроса.

«Особенно бесит реклама при демонстрации фильмов. Раньше было 2-3 минуты, а сейчас бывает и 8-10 минут. Фильм длится всего 50 минут, а каждые 10 минут реклама, ужас», - причитает другой.

8% россиян говорят, что больше всего раздражает реклама в интернете, которая перекрывает большую часть экрана и мешает просмотру контента или чтению текста.

6% опрошенных раздражаются из-за рекламных сообщений, 2% - из-за расклеенных в подъезде объявлений и листовок, по 1% проголосовали за уличные рекламные стенды и промоутеров, которые подходят у метро или в ТЦ.

А вот 9% выбрали вариант «другое» и заявили, что их, как правило, раздражает вообще любая реклама.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 9,1 тысячи человек.