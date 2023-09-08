Нашей группировке войск удалось даже улучшить положение по переднему краю на Купянском направлении в районе Новоегоровки. Фото: Александр КОЦ

Минобороны России продолжает успешно отражать атаки ВСУ в ходе специальной военной операции. Вот уже третий месяц Зеленский бросает в «мясные» штурмы на Донбасс тысячи вооруженных и одурманенных западной пропагандой украинских граждан. И стабильно, ежедневно порядка 500-800 из них остаются на полях сраженные осколками, огнем и пулями (за летний «контрнаступ» 66 000 украинских военных были убиты). Еще больше вернулись домой инвалидами.

Сегодняшний день не исключение. Нашей группировке войск удалось даже улучшить положение по переднему краю на Купянском направлении в районе Новоегоровки.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал на прошедшем брифинге о потерях в вооруженных формированиях киевского режима за минувшие сутки: на Донецком направлении ВСУ в 12 атаках потеряло более 215 украинских военнослужащих, на Запорожском до 40, на Купянском до 100, на Краснолиманском до 60, на Южно-Донецком до 190, на Херсонском свыше 25.

Кроме 630 наемников киевского режима наши воины сожгли шесть артиллерийских систем М777 (США), орудие FH-70 (Великобритании), станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD», а также несколько танков, бронемашин и самоходок.

За это время армейской авиацией и ракетными войсками в районе Трудовое уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У, а в районе Серебрянка - командно-наблюдательные пункты подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны. Артиллерией нашей группировки нанесено огневое поражение живой силе и военной технике ВСУ в 113 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что сбили за сутки четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 31 беспилотник ВСУ.

БОЕВАЯ РАБОТА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

467 - самолетов.

248 - вертолетов.

6498 - беспилотных летательных аппаратов.

436 - зенитных ракетных комплексов.

11721 - танк и другие боевые бронированные машины.

1149 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

6289 - орудий полевой артиллерии и минометов.

12794 - единицы специальной военной автомобильной техники.