А идите вы в баню!

Поход в знаменитые Сандуны сродни увлекательному путешествию в историю в комплекте с удовольствием Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот уже более двух веков широко известное народное выражение «Иди ты в баню!» для москвичей и гостей столицы звучит не как оскорбление, а как комплиментарное пожелание.

Потому что поход в знаменитые Сандуны – детище Силы Сандунова и Елизаветы Урановой – сродни увлекательному путешествию в историю в комплекте с удовольствием.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В начале ХIХ века придворные актеры императрицы Екатерины II купили участок на реке Неглинной на брильянты, подаренные к свадьбе.

А уже 8 сентября 1808 года открыли здесь общественные бани.

Заведение сие отличалось неслыханными удобствами: раздевалками с зеркальной залой, мягкими диванами, белоснежными простынями и ловкими услужливыми банщиками, готовыми и спинку потереть, и веничком березовым попользовать, и бокал изысканного шампанского поднести. А то и пивка!

Публика так и хлынула валом, да до сих пор остановиться и не может.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Любопытный факт: во время пожара 1812 года, когда сгорела Москва, захваченная наполеоновским войском, Сандуны непонятным образом уцелели.

Бани несколько раз перестраивали. В ХIХ веке большую реконструкцию предприняли новые хозяева – Вера Фирсанова (ей бани достались в наследство от отца) и ее второй муж Николай Ганецкий.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оставался неизменным главный принцип: это должен быть не «помывочный цех», а роскошный дворец с наивысшим уровнем комфорта и новейшими технологическими достижениями банной индустрии.

Итальянский мрамор, кафельная плитка из Европы, артезианская вода и электричество, плюс гостиница и роскошные рестораны – Сандуны превратились в неформальный аристократический клуб.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впрочем, были отделения и для более демократической публики.

Ныне детище архитекторов Бориса Фрейденберга и Сергея Калугина признано объектом культурного наследия «Ансамбль Сандуновские бани», что не мешает ему по-прежнему доставлять удовольствие от водных процедур москвичам.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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И ЕЩЁ О ЛИЦАХ САНДУНОВ

…Так сложилось, что и автору этих строк посчастливилось побывать в знаменитых Сандунах со знаменитыми же Героями «Комсомольской правды».

Александр Гамов - в компании с Владимиром Меньшовым. Здесь же - и журналист Сергей Благодаров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Гамов в парной с Александром Прохановым Фото: Анатолий ЖДАНОВ

А ещё был случай, когда политический обозреватель «Комсомольской правды» - вместе с вывеской Сандунов - попал на обложку журнала «Журналист».

Короче… А идите и вы - в баню!