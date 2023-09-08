Автоконцерны собирают информацию о водителях. Начинать бояться или уже поздно?

В случае с автомобилями что можно анализировать? Маршрут, по которому машина проехала, по какому принципу вы посещаете «точки притяжения» Фото: Shutterstock

Аналитики Mozilla, изучив данные по 25 крупным автопроизводителям (в их числе Ford, Toyota, Volkswagen, BMW, Tesla и др.) рассказали, что компании собирают о пользователях избыточную информацию. Не только ту, которая необходима для улучшения безопасности вождения или обслуживания клиентов. Как они собираются ею распоряжаться – большой вопрос. Защита этой информации тоже вызывает сомнения.

Своим мнением поделился главный редактор старейшего автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков:

- Это было очевидно еще много лет назад по мере цифровизации автомобиля и появления технологий передачи данных об автомобиле. Плюс все эти приложения, которых расплодилось множество, где персонифицируется каждый конкретный человек, через встроенную сим-карту или личный телефон.

Мы, так или иначе, давно делимся информацией о себе. Это касается не только автомобильного сектора. Возьмите метро. Благодаря оплате по карте «Тройка», благодаря анализу больших данных можно отслеживать конкретные потоки пассажиров. На каких станциях, когда, сколько людей вошли-вышли.

То же самое касается информации, которая поступает с камер наружного наблюдения 360°, которыми, например, обвешан МКАД. Считывается номерной знак, и система видит, сколько реально каждый автомобиль проехал.

Когда информация становится персонифицированной, это начинает напрягать. Но мы, к сожалению, будем в этом жить, иного пути нет. И компании этими данными еще и будут торговать.

В случае с автомобилями что можно анализировать? Маршрут, по которому машина проехала, по какому принципу вы посещаете «точки притяжения», как часто приезжаете в торговые центры.

Информацию можно продавать тем компаниям или лицам, которым это позволит успешнее вести бизнес. Если собирают некие обезличенные данные, например, 100 автомобилей к 6 часам вечера приезжают в торговый центр – это одна история. Другое дело – связь телефона с конкретным автомобилем. У кого-то Мерседес и Айфон, у кого-то Киа и Самсунг и так далее.

Как оно будет развиваться – никто не знает. Но человечество само себя стремительно затягивает в эту петлю, поскольку все хотят пользоваться удобными цифровыми сервисами.