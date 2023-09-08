Генсеку НАТО назвали чудовищную цифру потерь ВСУ: Он цинично отмахнулся

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приехал выступить в Европарламенте. С такими рутинными посещениями он наведывается туда обычно раз в год, последняя его встреча с парламентариями состоялась аккурат в прошлом сентябре. Депутатский корпус в этом европейском законодательном органе всегда был настроен довольно русофобски, а с началом СВО и вовсе принялся демонизировать нашу страну чуть ли на каждом заседании. Поэтому важный натовский чиновник не ожидал на слушаниях по Украине никаких подвохов. Хотя, возможно, его и предупредили, что в зале могут прозвучать отдельные голоса несогласных с общей западной оценкой положения дел в незалежной.

Начал Столтенберг лихо, в очередной раз повторив свое собственное саркастическое утверждение о том, что, мол, «русская армия была второй сильнейшей в мире, а теперь она вторая сильнейшая в Украине». И дальше в том же духе: Россия ослабевает и вряд ли выдержит смелый натиск украинских сил, которые, хоть и медленно, делают прогресс, прорывая оборону противника и возвращая территории. Никакой конкретики при этом натовец не привел, зато щедро сыпал растиражированными ранее пропагандистскими клише.

Действо уверенно катилось по заданному сценарию: депутаты хлопали, выступали в поддержку киевского режима и спешили одобрить меры НАТО и Евросоюза, накачивающих Украину деньгами и оружием. Но тут слово взяла член Европарламента от Ирландии Клэр Дейли. И выдала такую речь, что от Столтенберга только клочки полетели по брюссельским закоулочкам.

- Вы сказали, что Украина постепенно отвоевывает землю. Это не правда. С тех пор, как вы в последний раз были здесь год назад Украина теряла территории, полмиллиона человек погибли. Украина вынуждена была прибегнуть к мобилизации, в том числе людей c инвалидностью, психическими заболеваниями. Мужчины платят деньги, чтобы выбраться из страны, прячутся по домам. Мы находимся в кровавом конфликте на истощение. И просто жестоко позволить ему продолжаться...

Дейли не привела источник своих данных по поводу украинских потерь. Но за последние дни схожие цифры обнародовали многие эксперты в США, Европе. Да и на самой Украине один из телеканалов ненароком выдал тайну о «400 тысячах погибших героях». Потом, правда, это заявление со своего сайта стер, но его успели заметить. А о призыве в ВСУ ВИЧ-инфицированных, туберкулезников и шизофреников на днях официально объявил уже сам Киев.

- Если вы заботитесь об Украине, какое у вас отношение к мирному плану по спасению жизней украинцев? - прямо спросила ирландка у Столтенберга.

Тот, конечно, никак не прокомментировал колоссальное количество убитых в боевых действиях украинских солдат, хотя можно не сомневаться, что этими данными он располагает. Если бы они отличались от тех, что назвала Клэр Дейли, то генсек наверняка бы об этом сказал. Но предпочел промолчать. Зато принялся искать объяснения провального «контрнаступа» ВСУ.

- Никто и никогда не говорил, что будет легко, - начал оправдываться опешивший от натиска ирландской депутатки Столтенберг. - С самого начала было ясно, что это будет кровавое и тяжелое контрнаступление. Мы видим, что Россия правильно выстроила свою оборону. Вряд ли мы видели такое количество мин когда-либо в истории. Было понятно, что это будет чрезвычайно тяжело.

Это теперь ему понятно. А, помнится, весной натовцы вовсю гнали украинскую армию в атаку, обещая, что русские побегут от одного вида западных танков. И тогда в НАТО рассчитывали, что к осени укровояки уже будут мыть сапоги в Азовском море и вторгнутся в Крым. Не вышло...

Все, что может теперь Столтенберг, - это всеми силами стараться не потерять лицо на фоне катастрофического положения Украины. Наверное, уже жалеет, что согласился остаться на посту генсека НАТО еще на год. Дальше ему будет совсем трудно хранить хорошую мину при совсем уж плохой игре, когда счет погибших в войне украинских граждан станет подбираться к миллиону.