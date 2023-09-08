Как в Карелии возрождают биатлон

Фото: пресс служба главы Карелии

Проведение масштабных состязаний в республике констатирует возвращение республики в мир большого биатлона.

Кубок двукратной олимпийской чемпионки Анны Богалий проводится в различных регионах нашей страны с 2012 года. В Петрозаводске в дисциплинах кросс-спринт, ОФП, стрелковых упражнениях и гонке на лыжероллерах принимают участие 300 юных спортсменов в возрасте от 10 до 16 лет из 17 регионов России.

Карельскую республику представляют более ста юных биатлонистов. Для них эти состязания – возможность заявить о себе в большом спорте. А для самой Карелии отличная возможность продемонстрировать спортивному миру готовность инфраструктуры к большим стартам.

- Биатлон в Карелии любят, у нас есть свои традиции, свои чемпионы. Эти соревнования проходят в Петрозаводске впервые, но я надеюсь, что они станут традиционными. Поздравляю с замечательным спортивным праздником, очень рад видеть здесь столько гостей из разных регионов России! – сказал Глава Карелии Артур Парфенчиков во время церемонии открытия турнира

Фото: пресс служба главы Карелии

- Спустя много лет мы вернулись к проведению летнего этапа Кубка. И здорово, что соревнования проходят в Карелии. Ребята, в добрый путь, чистых вам рубежей. Но самое главное – дерзайте! Ваше лучшее время стартовать – здесь и сейчас! – обратилась к спортсменам двукратная Олимпийская чемпионка, вице-президент Союза биатлонистов РФ по детско-юношескому спорту, Заслуженный мастер спорта России, автор и идейный вдохновитель Кубка Анна Богалий. Кстати, недавно Олимпийская чемпионка переехала жить и работать в Карелию вместе с семьей.

КОНКРЕТНО

Был, есть и будет

Биатлон в Республике Карелия имеет давние традиции. Наиболее высокие спортивные результаты у Владимира Драчева, Вадима Сашурина, Виталия Чернышева, Ивана Богданова, которые в разные годы защищали честь России на престижных международных соревнованиях.

Фото: пресс-службы министерства образования и спорта РК

Приказом Министерства спорта Российской Федерации биатлон определен базовым олимпийским видом спорта для Республики Карелия на период с 2022 по 2026 годы.

В последние годы биатлон в республике не просто возрождается, а делает значительные успехи. Биатлоном в Карелии занимаются уже почти тысяча спортсменов.

Благодаря совместным усилиям «Федерации биатлона Республики Карелия», «Центра спортивной подготовки», «Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва» и «Центрального спортивного клуба армии» постоянно растет число занимающихся этим видом спорта в республике, и улучшаются спортивные результаты карельских биатлонистов на всероссийских соревнованиях.

На территории региона проводятся межрегиональные соревнования. Возрождается и судейский корпус – карельские рефери обеспечивают обслуживание Всероссийских и Международных соревнований.

Фото: пресс служба главы Карелии

В республике действует республиканский спортивный комплекс «Курган» в Петрозаводске. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» на севере Карелии в Костомукше на лыжно-биатлонном комплексе строится новый спортивно-технологический центр с помещениями для тренеров и спортсменов.

Также в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» Республиканская спортивная школа олимпийского резерва регулярно обновляет инвентарь. Так в 2023 году приобрели лыжные тренажеры Дионис, лыжи, лыжероллеры, палки, крепления, столы для подготовки лыж, утюги для смазки, пневматические винтовки.

Рубежи Петрозаводского «Кургана»

Спортивный комплекс «Курган» располагается на экологически чистой территории в черте Петрозаводска. Это основная тренировочная база для подготовки сборных команд Республики Карелия по биатлону, лыжным гонкам и другим видам спорта. Для улучшения условий проведения тренировок в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» на «Кургане» сейчас строится новое здание. Объект нацпроекта «Демография» введут в эксплуатацию в следующем году.

На первом этаже здания обустроят 20 тренерских, зал для занятий общефизической подготовкой, комнаты для инвентаря и раздевалки, а также кабинет врача и служебные помещения. На втором этажа разместятся 17 комнат для отдыха спортсменов и кухня.

Также в черте комплекса расширяются и приводятся в порядок лыжные и роллерные трассы.

Фото: пресс служба главы Карелии

Биатлонный центр в Костомукше – новый импульс развития биатлона

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Костомукша» размещается в границах города. Освещенная лыжероллерная трасса дает возможность использовать лыжно-биатлонный комплекс круглогодично. Сейчас здесь достраивается спортивно-технологический центр. Он будет использоваться как для подготовки спортсменов к стартам, так и для обслуживания местных жителей и туристов, которые занимаются лыжными видами спорта самостоятельно.

В течение следующих двух лет в Костомукше будут модернизированы действующие и построены новые современные лыжероллерные трассы, которые оснастят по последнему слову техники.

Кроме того, планируется приобретение оборудования для подготовки лыжных трасс (ратрака, снегоходов, снегоуплотнительного оборудования, снегогенераторов).

Решение вопросов обустройства и оснащения спортивного комплекса позволит создать в Карелии современную базу для круглогодичной подготовки спортсменов высокого международного уровня. Вскоре здесь можно будет проводить учебно-тренировочные сборы для команд по биатлону из регионов России, всероссийские и международные соревнования.

Новый импульс получит развитие детско-юношеского спорта. Увеличится доступность активного лыжного отдыха для жителей Костомукшского городского округа и туристов из других регионов нашей страны.

Фото: пресс-службы министерства образования и спорта РК

Уже со следующего года соревнования по биатлону в Костомукше будут включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий России. В частности, в апреле 2024 года в Костомукше пройдут соревнования по биатлону на призы Главы Республики Карелия – финальный этап «Кубка Анны Богалий – SKIMIR».

Ранее Глава республики Артур Парфенчиков рассказал, что Карелии предварительно уже одобрено выделение более 250 млн до 2026 года на следующие этапы развития лыжно-биатлонного комплекса в Костомукше.

– Биатлон – это не только спорт, это, конечно, и серьезная экономика. Мы это прекрасно пониманием. Будем работать над тем, чтобы действительно у нас в Арктике <...> появился суперсовременный лыжный биатлонный комплекс, – подчеркнул Артур Парфенчиков.

Фото: пресс служба главы Карелии

Медальный зачет

Первые итоги большой работы правительства Карелии в деле развития спорта показали уже первые состязания биатлонистов, которые были проведены в республике.

В «Кубке Анны Богалий - SKIMIR» юные карельские спортсмены завоевали 7 золотых, 7 серебряных, 5 бронзовых медалей. Десять биатлонистов заняли 4-е места, четверо – 5-е места и трое – 6-е места. Так что, у карельского биатлона еще и много подающих надежды спортсменов и, очевидно, перспективное будущее.