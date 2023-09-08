Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героям России

Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Фото: Кадр видео

В Национальном центре управления обороной России министр обороны Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды страны – медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.

- От души поздравляю вас с этими высокими наградами – высочайшая оценка вашего ратного труда. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Ну и, естественно, пожелание, чтобы все были живы, здоровы, а главное – выполнили задачу. Поздравляю вас! - сказал глава российского военного ведомства.

Указом президента России звания Героя России удостоен командир мотострелковой бригады полковник Сергей Наймушин, командир огнеметной роты радиационной, химической и биологической защиты старший лейтенант Владислав Журавлев и командир мотострелкового взвода младший лейтенант Алексей Кривуля.

Из наградных документов героев стало известно, что бригада под командованием Наймушина скрытно совершив маневр, зашла в тыл противнику, тем самым создав условия для окружения и разгрома противника. Рота старшего лейтенанта Журавлева огнем из ТОС-1 уничтожила долговременные укрытия украинских боевиков, что позволило российским подразделениям прорвать глубоко эшелонированную оборону врага. А младший лейтенант Алексей Кривуля в ожесточенном бою принял командование ротой, грамотно оценил обстановку и организовал отход подразделения, а сам вызвал огонь артиллерии на себя.

Офицеры отметили, что награды, которые они получили стали высокой оценкой боевой работы их подразделений.