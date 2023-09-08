В портретной галерее «Ленкома» Татьяна Васильева заняла первое место

Рэпер Баста раздает автографы в фойе «Ленкома» Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

8 сентября театр «Ленком» открыл 97-й сезон. В отличие от многих других московских театров, где артисты нередко пропускают сборы труппы, в «Ленкоме» пришли на собрание практически все. Начало сезона – это праздник и надежды на новые роли. Актриса Людмила Поргина, которая весь прошлый сезон жаловалась на то, что её занимают в массовке и не дают роль со словами, нарядиться в яркое красное платье, чтобы режиссёры наконец её заметили. «Не имею права распускаться, Коля (Караченцов – Ред.) смотрит на меня оттуда, - объяснила Поргина, указав наверх. – Для него и стараюсь». Среди первых пришел в театр Игорь Миркурбанов, который уже побывал на сборе труппы в МХТ и «на Бронной». Он как Фигаро и тут, и там, в штате «Ленкома», но плотно сотрудничает с другими. Почти незаметно прошла в зрительный зал Александра Захарова. У неё сложные отношения с директором Марком Варшавером, но театр, которым 46 лет руководил её отец Марк Захаров, - это святое.

Александр Збруев и Анна Большова Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

К началу сезона открылся мемориальный кабинет Захарова и гримёрка Инны Чуриковой. Инну Михайловну, её мужа Глеба Панфилова и артистов, ушедших в этом году, почтили вставанием.

Дальше - новости и планы на сезон.

Татьяна Васильева и Виктор Раков на сборе труппы в «Ленкоме» Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- В этом году наш коллектив украсила народная артистка России Татьяна Васильева, - сообщил директор «Ленкома» Марк Варшавер. Кстати, её портретом открывается портретная галерея на сайте театра. Никакого подтекста тут нет, просто Васильева - первая по алфавиту. Она только начинает встраиваться в жизнь театра. Ведет себя пока на правах гостьи. Васильева постаралась спрятаться под рыжим париком, в котором стала похожа на Аллу Пугачеву. Татьяну Васильеву должны ввести в два спектакля текущего репертуара – в «Женитьбу» и в спектакль «Шут Балакирев».

Людмила Поргина нарядилась в красное платье Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

После директора взял слово Алексей Франдетти, назначенный год назад главным режиссёром.

- Какая у нас красивая труппа, - с интонацией шоумена объявил Франдетти. - Я счастлив, что второй сезон работаю в этом театре.

Александра Захарова грустила в зрительном зале Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Далее он рассказал, что уже разработан мерч театра – иными словами футболка с логотипом «Ленкома» и какие-то буклеты. – В этом плане мы отстали от других. Будем наверстывать.

В этом сезоне в «Ленкоме» выпустят несколько премьер. «На дне» Горького поставит режиссер Андрей Прикотенко, Семен Спивак - «Танго» по драме Славомира Мрожека, Алексей Франдетти выпустит музыкальную семейную сказку «Калиф-Аист». Кроме того, пройдет режиссерская лаборатория с занятным названием «Марка Марка» - это к юбилею Захарова.

- Мы возьмём несколько текстов из тех, что инсценировал Марк Захаров, и посмотрим, как их можно поставить сегодня, например, «Автоград-XXI» (первая постановке Марка Захарова в качестве главного режиссёра «Ленкома» - Ред.). Возможно кто-то из молодежи сможет вскрыть этот кейс, - предложил Франдетти нечто труднообъяснимое.

Накануне собрания труппы прошло закрытое заседание худсовета «Ленкома», куда входят ведущие артисты. Весьма вероятно, встал вопрос, почему главный режиссер драматического театра так сильно ориентирован на мюзиклы. Уже есть музыкальная драма «Маяковский», в планах ещё один мюзикл «Калиф-Аист». «Ленкома» не оперетта, в конце концов. Ведущие артисты сообщили Франдетти, что они не из музыкальной стихии. Намек он понял и быстро сориентировался, пообещав рискнуть и поставить драматический спектакль, например, комедию Шекспира «Много шума из ничего».

Потом «раздавали плюшки» – награждали международной премией Евгения Леонова. За главную женскую роль премию получила Олеся Железняк. За мужскую - Дмитрий Гизбрехт. Лучшими актрисами второго плана стали Анна Якунина и Светлана Илюхина за спектакль «Бег». Лучшими актерами второго плана назвали Сергея Пиотровского и Андрея Леонова.

- Добился, неожиданно. Четыре раза Варшавер сегодня про меня сказал. Не зря я костюм пошил, - пошутил Андрей Леонов.

В конце собрания по традиции исполнили гимн «Ленкома» - «Аллилуйя любви» в вольном изложении и со словами: «С юбилеем родного учителя Марка Захарова»…- 13 октября 90 лет со дня его рождения. Безусловно с его уходом многое изменилось в «Ленкоме». Ни рэпера Басты (Василий Вакуленко), который тоже пришел на сбор труппы с личной охраной, ни мерчей, ни прочих кейсов при Захарове не было. Но дух «Ленкома», им заложенный, остался тем же. И на этом театр, слава Богу, держится.