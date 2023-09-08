D Conf: AI Cake. Кейс-конференция о цифровизации фармацевтического маркетинга

Ежегодная кейс-конференция о цифровизации фарммаркетинга D Conf пройдет 25 октября 2023 года в креативном пространстве Omega Rooftop Tsvetnoy.

А что, если фарммаркетинг – это торт? Организаторы D Conf решили пофантазировать и предложили рассмотреть его послойно! Какие ингредиенты предлагаются к использованию в продвижении, какие методы управления проектной командой самые свежие и какие сейчас есть вишенки на торте?

Ежегодная кейс-конференция о цифровизации фарммаркетинга D Conf пройдет 25 октября 2023 года в креативном пространстве Omega Rooftop Tsvetnoy. Тема конференции – AI Cake. Рыночно-заварной слой торта поможет участникам оценить, как обстоят дела на рынке и о чем стоит печься в ближайшей перспективе. Маркетинговый бисквит отразит ведущий инструментарий, чтобы избежать ингредиентов с истекшим сроком годности. Диджитально-мятный слой расскажет, что замиксовать, чтобы продажи пошли вверх. Приправим возможностями искусственного интеллекта – и AI Cake готов!

Конференция делает акцент на прикладном контенте, поэтому спикерами конференции традиционно станут команды маркетинг-кулинаров, непосредственно реализующие проекты. Самые актуальные, успешно реализованные кейсы и практики, готовые к внедрению в фармбизнес, а также бесконечный нетворкинг маркетологов, продакт-менеджеров, диджитал-специалистов и ТОП-менеджмента фармацевтических компаний – это и многое другое в рамках D Conf 2023.

Организатор — компания «Доктор на работе», создатель одноименного профессионального сообщества врачей и платформы для работников аптек «Смартфарма», а также организатор премий Russian Pharma Awards, Smartpharma Awards и Pharma Leadership Awards.

Регистрация на конференцию проходит на сайте.

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