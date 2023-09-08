Путин после открытия трассы на Казань посетил святые места

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий рассказал, что Воскресенский собор в Арзамасе напомнил патриарху храм в Санкт-Петербурге Фото: REUTERS

В пятницу Владимир Путин поехал в Нижегородскую область на открытие платной трассы от Москвы до Арзамаса. Но запуск движения в сторону Казани стал лишь одной из целей поездки. Президент прекрасно справляется с инфраструктурными церемониями и по видеосвязи. Глава страны покинул столицу ради посещения святых мест.

АРЗАМАС

Сначала Владимиру Владимировичу показали арзамасский музей русского патриаршества. Здесь в последние годы создается целый паломнический кластер «Арзамас – Дивеево – Саров».

Арзамас – древний город со статусом исторического поселения федерального значения.

- Красота, - отметил Путин, посмотрев на благоустройство поселения.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий рассказал, что Воскресенский собор в Арзамасе напомнил патриарху храм в Санкт-Петербурге, где когда-то служил отец нынешнего предстоятеля РПЦ.

- Его отец меня крестил, - отметил Путин. - Так вот судьба распорядилась.

В прошлом глава страны рассказывал, что его крестили в 1952-м (будущему президенту тогда не было и года) в тайне от отца-коммуниста. Вероятно, крестил Путина именно отец патриарха.

По преданию, на месте нынешнего Воскресенского собора стояла первая в Арзамасе церковь, основанная царем Иваном Грозным в 1552 году. Постройка же современного храма началась в 1814-м.

ДИВЕЕВО

Дивеево – традиционное место паломничества. После Арзамаса президент посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь.

Сначала российский лидер осмотрел обитель и посетил вечернюю службу в одном из соборов. Потом он пообщался с прихожанами, окружившими президента.

"Спасибо большое!", "Здоровья вам! Многая лета!", - кричали люди, протягивая руки для рукопожатий.

- Всего хорошего вам, - в ответ пожелал Путин.

Российский лидер обменялся с монахинями иконами. В подарок монастырю он преподнес икону XVII-XVIII веков «Богоматерь Федоровская». В ответ ему вручили небольшую иконку преподобного Серафима Саровского.

Митрополит Георгий, рассказывая о Благовещенском храме монастыря, отметил архитектурную «связь с Киевом» и с Успенским собором Киево-Печерской лавры.

- Все разрушают только, - заметил в ответ Владимир Владимирович.

САРОВ

Саров – одновременно научный и духовный центр. Здесь находится мужской монастырь 18-го века.

Правда, в Саров – несмотря на всю его православную историю – просто не попадешь. В городе работает Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики, где разрабатывается новое ядерное оружие. Поэтому всем визитерам сначала надо оформить пропуск.

Путин посещение города начал с памятника академику Юлию Харитону. Президент принес к мемориалу букет алых роз. Ученый стоял за промышленным производством атомных бомб в Советском Союзе.