Российские бойцы разносят "неуязвимые" Challenger-2 на Украине "Корнетом": Что известно про грозу западных танков

Лондон в этом году передал Киеву 14 единиц Challenger 2 Фото: EAST NEWS

Похоже, что наши противотанкисты скоро станут самыми богатыми участниками специальной военной операции (СВО). Не успели еще командиры и финансисты "отстегнуть" расчету противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" положенный миллион рублей за недавно подбитый под Работино британский танк Challenger 2, как врио главы Запорожской области Евгений Балицкий снова радостно сообщил - наши ребята завалили еще одну такую же боевую машину. И опять - тем же "Корнетом". Кроме того, Балицкий заявил, что еще около семи танков Challenger 2 стоит под Степногорском, а вторая часть в Орехове: «Наши "птички" видят их», — рассказал врио главы региона.

А если учитывать, что Лондон в этом году передал Киеву 14 единиц Challenger 2 (хотя обещал 28), то перспективы стать миллионерами у наших бойцов (и не только противотанкистов!) открываются очень внушительные. Тем более, что кроме двух Challenger 2, на поле боя подбито и сожжено уже около 20 немецких Леопардов, а на подъезде еще 14 американских Абрамсов. Так что ждем-с.

Кстати, британцы во главе новым министром обороны Грантом Шаппсом хоть и сквозь зубы, но признали своё репутационное поражение (долгое время "Челленджер" называли неуязвимым). Причем, сделали это с брехливой оговоркой. Они заявили, что танк был уничтожен двумя артиллерийскими попаданиями. Дескать, у русских оружие не ахти.

Но случилось небывалое "предательство"! Британский танк был уничтожен управляемой ракетой, выпущенной из противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Это признали самые верные союзники Лондона - эксперты из США, просмотревшие видео объективного контроля поражения "британца".

Первый подбитый несколько дней назад Challenger 2

Американцы пришли к выводу, что утверждения российской стороны об уничтожении британского танка ракетой комплекса "Корнет" - абсолютная правда. На это указывают скорость и траектория полёта боеприпаса.

И это означает еще одну крупную победу российского ПТРК.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ "КП"

ГЕРОЙ ДНЯ

"Корнет" – это носимый противотанковый ракетный комплекс. Вес - 28 килограммов. Стоит на вооружении с 1998 года, но не единожды модернизировался. Боевое крещение получил во время американского вторжения в Ирак в 2003 году. Тогда российские ПТРК (переданные иракцам) наглядно продемонстрировали свою эффективность против американских танков "Абрамс" и боевых машин пехоты "Брэдли".

Три года спустя комплексы "Корнет" были использованы против израильских танков "Меркава IV".

"Корнет" – это носимый противотанковый ракетный комплекс Фото: EAST NEWS

ПТРК, имевшиеся в наличии у ливанского движения "Хезболла", пробили броню как минимум двух десятков израильских танков. Боевики группировки ИГИЛ* (запрещённая в России террористическая организация) с 2014 года также весьма эффективно применяли захваченные "Корнеты" для выведения из строя танков "Абрамс", стоявших на вооружении армии Ирака. Кроме того, есть информация, что сирийские ополченцы с большим успехом использовали "Корнеты" против танков "Леопард-2" турецкой армии.

Особенностью ракеты российского ПТРК является её тандемная боевая часть с двумя кумулятивными зарядами, разделёнными двигателем. Такое конструктивное решение существенно увеличило проникающую способность боеприпаса. Больший размер второго заряда (по сравнению с первым) делает его эффективным даже если боевая техника защищена реактивной бронёй.

В России продолжают разрабатываться усовершенствованные варианты хорошо зарекомендовавшего себя ПТРК. В частности, "Корнет-ЭМ" имеет увеличенную дальность поражения, оснащён системой автоматического сопровождения цели и более совершенными средствами противодействия реактивной броне.

Можно утверждать, что российский ПТРК "Корнет" уничтожает все известные типы западных танков. На его счету "Абрамс", "Леопард", "Меркава" и "Челленджер". Пока ещё нет южнокорейского танка K2 Black Panther, в настоящий момент поступающего и на вооружение армии Польши. Хотя и у этой машины есть все шансы быть записанной на боевой счёт «Корнета», так как Киев надеется, что поляки передадут «корейцев» на восточный фронт.