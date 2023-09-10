Избирательные участки в Москве работают на протяжении всех трех дней голосования Фото: Иван МАКЕЕВ

Выборы мэра Москвы будут длиться три дня - с 8 по 10 сентября 2023 года. На пост градоначальника претендуют пять кандидатов. Жители Москвы могут принять участие в голосование как очно - на избирательных участках, так и дистанционно.

Явка на выборах мэра Москвы 8-10 сентября 2023

Более 2,5 млн человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании на выборах мэра Москвы за 8-9 сентября. В голосовании могут принять участие все дееспособные россияне, которым на момент проведения выборов исполнилось 18 лет, и проживающие на территории города Москва.

Главное о кандидатах на выборах мэра Москвы

Сергей Собянин

Один из лидеров партии «Единая Россия» - в ней он состоит в 2002 года. В настоящее время - действующий мэр Москвы. Пост градоначальника занимает с 21 октября 2010 года.

Дмитрий Гусев

Является первым зампредом комитета Госдумы по контролю. Состоит в партии «Справедливая Россия - За правду», где занимает пост Председателя совета московского отделения партии.

Владислав Даванков

С 2020 года являет членом партии «Новые люди», где работает на должности заместителя руководителя фракции. Так же входит в центральный совет партии.

Борис Чернышев

Вице-спикер Госдумы. В 2020-2021 годах работал на должности заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. В настоящее время является членом партии ЛДПР, в которой занимает пост Заместителя руководителя высшего совета.

Леонид Зюганов

Известен как внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова. В партии КПРФ занимает должность заместителя руководителя фракции. В 2014 и 2019 годах избирался депутатом Московской городской думы от КПРФ.

Как работают и когда закроются участки в Москве

Избирательные участки в Москве работают на протяжении всех трех дней голосования. Сделать выбор в пользу одного из кандидатов можно с 8:00 до 20:00 по местному времени. На месте установлены терминалы, которые выдают электронные бюллетени. Кроме этого, у жителей Москвы остается возможность проголосовать и на бумажном бюллетене. Карта с расположением всех избирательных участков опубликована на сайте мэра Москвы.

Как принять участие в электронном голосовании

Электронное голосование на выборах градоначальника проходит на сайте мэра Москвы. Отдать свой голос на сайте можно с 8 по 10 сентября 2023 года. Для этого нужно авторизоваться в личном кабинете, на странице выборов нажать кнопку «Проголосовать», и далее следовать инструкции. Электронное голосование работает с 08:00 до 20:00 по московскому времени, при этом получить электронный бюллетень можно до 19:59.