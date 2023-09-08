Зачем Даня Милохин прилетел в Россию: беглый блогер снизил гонорар и надеется на съемки и другую денежную работу

Милохин год назад неожиданно устал кататься в популярном телешоу «Ледниковый период», где получал хорошие деньги. Фото: Александр ДЕМЕНТЬЕВ

21-летний блогер и певец-самоучка (заодно еще и актер) Даня Милохин уехал за границу позже некоторых своих коллег. Милохин год назад неожиданно устал кататься в популярном телешоу «Ледниковый период», где получал хорошие деньги: нарушил контракт и убежал на отдых к друзьям блогерам в ОАЭ. Это был не первый наглый срыв съемок, нарушение контракта и т.д. Зазвездившийся юный блогер быстро потерял маячившие на горизонте денежные рекламные контракты и вообще все предложения о работе. Сбережения быстро проел и пристроился на иждивение к иноагенту Моргенштерну* - жил у него в Дубае, чтобы не тратить деньги на аренду. В начале сентября Даня Милохин прилетел в Москву и на время пребывания в столице поселился у друзей. По легенде — даже перелет в Москву он выиграл у друзей. Хотя на самом деле к нему готовился.

Официальная версия Дани Милохина для любопытных, приятелей и всех, кто ему сейчас пишет: прилетел навестить друзей – мол соскучился. Сайт KP.RU узнал, на что надеется блогер Милохин, которому однажды повезло стать любимцем публики. Парень зарабатывал большие деньги, которые по собственной глупости никуда не инвестировал, а промотал на красивую жизнь. Теперь Милохин решил проверить: удастся или нет опять зарабатывать на Родине. Как нам удалось узнать, один из менеджеров Дани Милохина еще в августе оповестил знакомых продюсеров на телеканалах о том, что к началу сезона съемок блогер будет в Москве. Также сообщения были отправлены директорам артистов, которые делают свои онлайн проекты. У Милохина намечены пока только одни съемки для онлайн проекта. Телевизионщикам Даня больше не нужен. Обновилась информация о гонораре Дани Милохина у организаторов мероприятий: гонорар упал с 1.5 до 1 млн. руб. Кто не помнит – Даня может петь: за миллион рублей он и споет, и спляшет, и сфоткается с гостями вечеринки… Сейчас уже открываются заказы на предновогодние и новогодние частные мероприятия: Милохин прилетел показать, что он мобилен и готов работать в России. По прогнозам представителей индустрии рассчитывать ему не на что: только на единичные частные заказы. В Дубае, где сейчас обосновался Даня Милохин, большого спроса на его выступления так же нет – осенние клубные вечеринки и прочие закрытые мероприятия проходят без его участия. В Дубае Милохин перебивается единичными заработками – то в клубе, то на частном мероприятии. Парень пытался уговорить продюсеров пригласить его на съемки телешоу «Выжить в Дубае», но безрезультатно…

Милохин прилетел в Москву и на время пребывания в столице поселился у друзей. По легенде — даже перелет в Москву он выиграл у друзей Фото: соцсети

К Милохину приклеилась плохая репутация. Ситуация усугубилась после того, как прошлой зимой Даня в Лос-Анджелесе навестил друзей-блогеров и попал в плохую историю. Тогда Милохин, надеясь заполучить новую аудиторию, в прямом эфире соцсети повторял за проукраинским блогером Артуром Бабичем (сейчас живет и зарабатывает в Москве) гимн Украины, слова на украинском языке. Сначала Милохин пел гимн России, но вспомнил, что Бабич с Украины – и запел с ним вместе. Ожидаемо, что после такого российская аудитория назвала Даню Милохина предателем. Он полетел жить в Дубай, где и поселился у иноагента Моргенштерна*. Милохин продал машину (единственная инвестиция) за 5 миллионов рублей и «проедал» эти деньги. Плюс ему подкидывали финансовую помощь друзья. Концерты у блогера бывают очень редко: в клубах ОАЭ или Казахстана. Милохин путешествует, ходит по ресторанам — часто за счет более обеспеченных коллег. Недавно Даня сам спродюсировал «вопрос-ответ» в телеграм-канале: мол его спрашивают, когда же он вернется в Москву. Тут же ответил: «Пока непонятно. Думаю, что скоро. Надеюсь, что меня не уничтожат там…» Очевидно, что Милохина никто не собирается «уничтожать». Просто будет игнор – от рекламодателей, телевизионщиков, организаторов мероприятий и т.д. Пока 21-летний инфантильный блогер не повзрослеет и не определится – кто он и с кем он. А иначе так и будет жить за счет подачек иноагента и «добрых друзей».

*Минюст РФ включил Моргенштерна в список физлиц-иноагентов.