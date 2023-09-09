«А как мои в Одессе русских ждали!»: Что говорят в семьях, разделившихся между Россией и Украиной

На воинский учет в Киеве ставят и женщин. По Украине даже развернули курсы для женщин - будущих снайперов Фото: EAST NEWS

МЕДСЕСТРЫ УВОЛЬНЯЮТСЯ, ЧТОБ НЕ ЗАБРАЛИ НА ФРОНТ

Мобилизация на фронт ВИЧ-инфицированных, мужчин с психическими отклонениями оказывается недостаточной для полной победы над Россией в «контрнаступе»: на Украине решили в срочном порядке поставить на воинский учет всех женщин - медиков и фармацевтов до 1 октября. За этим решением последовал и другой «законодательный шедевр» от депутатов Верховной рады: военнообязанным женщинам ограничат выезд за границу. Никто из власть предержащих на Украине не задается элементарным вопросом: а кто же тогда будет заниматься воспитанием детей, многие из которых уже остались без отцов, мобилизованных на фронт. Как поговаривают в Киеве, уже стихийно начались массовые увольнения врачей и медсестер, а пока приказ еще не вступил в силу - украинки штурмуют польскую границу. Мужчин, которым удалось правдами и неправдами бежать за пределы Украины, намереваются вернуть обратно с помощью закона об экстрадиции. Пока в этом Киеву пообещала помочь только Польша, которая никогда не скрывала свою историческую нелюбовь к бандеровцам и их современным потомкам.

Мужчин, которым удалось правдами и неправдами бежать за пределы Украины, намереваются вернуть обратно с помощью закона об экстрадиции Фото: EAST NEWS

«КАК УВИДЕЛА, ЧТО ЕКАТЕРИНУ СНЕСЛИ, ДАР РЕЧИ ПОТЕРЯЛА!»

Познакомилась здесь совершенно случайно с бывшими одесситками, которые приехали в Россию после 2-го мая 2014 года и осели в российской глубинке, ностальгируя по морю, Привозу, родне и друзьям. Мы общались уже после начала СВО и со мной поделилась бывшая одесситка:

- У меня в Одессе - родная сестра, племянники, которым удалось увернуться от мобилизации. Ребята через Молдавию и Румынию выехали в Израиль. Хлопцы мои, хоть и евреи, но пророссийские до мозга костей и воевать бы не пошли по убеждению. Когда все началось, мы тут думали, что быстро все свернется. Наши бы россиянам каши наварили, горилки поставили. Вот так мои в Одессе русских ждали, - вздыхала женщина. - А сейчас - известно, что в городе –террор нацистский, травля СБУ за любое пророссийское слово, намек, и даже взгляд. В глазах одесситов должен быть страх.

Вы думаете: россияне должны были смотреть вот на это все, что нацики там творят с русскими? Когда увидела, как памятник Екатерине снесли, чуть дар речи не потеряла! Сердце колотилось от злобы и бессилия, - присоединилась к разговору ее подруга, тоже одесситка, интересуясь по ходу беседы у меня - какие там в Киеве дела.

- Да я ж не в Киеве сейчас, - отвечаю. - Знаю мало, потому что люди замкнулись или подыгрывают властям. Общаются очень осторожно. А иначе же - не выжить.

Действительно, Зеленский уже намекает, что и выборов не будет. Ни к чему это как бы, не вовремя. А воевать до последнего украинца - вовсе не метафора. Даже несмотря на растущее недовольство внутри страны, явное нежелание мужчин идти на фронт - украинцев буквально принуждают воевать силой, причем гайки закручивают так, что не отвертеться. Военкомы как злобные кабаны, стаями носятся за своими жертвами.

Зеленский уже намекает, что и выборов не будет. Ни к чему это как бы, не вовремя Фото: REUTERS

На воинский учет в Киеве ставят и женщин – спортсменок, которые занимались спортивной стрельбой, биатлоном. По Украине даже развернули курсы для женщин - будущих снайперов, которых обучают специнструкторы за хорошую зарплату. Так, одна из киевлянок призналась, что ее подруга – кандидат в мастера спорта по стрельбе, сама пришла в военкомат, встала и ей дали группу женщин — обучать стрельбе из винтовки с оптическим прицелом. Зарплату инструкторше положили хорошую - 55 тысяч гривен (около 130 тыс. руб.). Учи стрелять, подзиговывай и будет на хлеб с маслом.

Сейчас на Украине активно крутят ролик с призывами к женщинам пополнять ряды ВСУ. Ролик весьма гламурный: на нем сексапильные украинки в форме с накачанными губами и автоматами за плечами, демонстрируют свое желание пойти на фронт. Реклама, как известно,- двигатель всего. Что из этого выйдет, даже представить страшно. Наиболее нервные считают, что Зеленский не остановится и начнет призывать в ВСУ уже всех женщин.

Сейчас на Украине активно крутят ролик с призывами к женщинам пополнять ряды ВСУ Фото: REUTERS

«РАЗВЕ МОЖНО ПРЕДАТЬ МУЖА ИЗ-ЗА ПОЛИТИКИ?»

Эмилия, парикмахер, у которой я стриглась - этническая полька из Житомира, приехала в Россию с мужем по второму браку после 2014-го.

- Мы как-то сразу поняли, что ничего хорошего нас не ждет и решили уезжать. Мой муж - опытный мануальный терапевт, русский, из Луганска, оказался очень востребован здесь. Его приглашали постоянно в Москву. Мы приняли российское гражданство, а Саша мой построил уже красивый дом.

Правда, в позапрошлом году муж Эмилии умер от внезапного инфаркта после ковида, оставив женщину вдовой.

- А у вас есть родственники в Житомире? - спросила я парикмахера.

- Да, у меня там остались родители, старший брат с женой и детьми, у которых уже есть и внуки, - рассказывала женщина тихо- тихо.

- Может лучше вам вернуться? Вы же одна остались тут совсем, - спросила я у красивой женщины с тонкими чертами лица.

- Ну и куда возвращаться-то? Родители, слава Богу, не одни, а меня теперь как там могут встретить? Я все время думаю - застану ли родителей в живых и жду, когда все закончится, - жалуется Эмилия.

- Обязательно закончится, - попыталась я утешить женщину.

- А в Польшу не хотите уехать? – решила выяснить у вдовы.

- Я думала об этом, - призналась Эмилия. Но нет, пока не решаюсь. Чтобы уехать, нужно продать тут дом, а это не просто. Родители мои уже очень пожилые и никуда не поедут. Зачем им Польша? И у моего покойного мужа родители в Луганске остались, им тяжело было переезжать в Россию, а теперь — и они тоже Россия.

- Эмилия, а вы бы смогли отказаться от Саши, будь он сегодня жив, по причине того, что он — русский, а вы полька, да еще с Украины, а Россия же «напала»? – задала я на прощание провокационный вопрос женщине, которая сделала мне изумительно красивую стрижку.

- Да вы что! Никогда вы жизни. Никого у меня лучше, чем мой Саша, не было. Я вообще не понимаю, как из–за политики можно предать друг друга, - мудро рассуждала вдова.

Но ведь всем известно, что можно, да еще как. Ведь «расчеловечивание» русских на Украине началось на моих глазах задолго до февраля-2022. Уже после Майдана украинские девушки устраивали флешмобы, надевая на себя футболки: «Не дай русскому». Причем многие из них сами были этническими русскими или из смешанных семей. Славянские кланы Монтекки и Капуллети, поневоле напрашивается грустная аллегория.

Фото: REUTERS

«НЕ НАДО ИМ ДОКАЗЫВАТЬ, ЧТО РОССИЯ ХОРОШАЯ»

- Я тут со своими теткам из Днепропетровска говорю по Ватцапу, - рассказывает мне сосед о своих родственниках. Они — две женщины, обе врачи-стоматологи, давно замужем за украинцами. Им обеим за шестьдесят. Пенсии врачебные украинские мизерные, и обе вынуждены работать. Хорошо, что у них у каждой - по дочери. А дочки сейчас в Германии.

Так вот тетки в один голос жужжат:

- Нужны выборы, чтобы войну остановить. Нужна женщина-президент. И эта женщина – Юля, (имея в виду Юлию Тимошенко. - Авт.).

- Какая Юля? Вы там сбрендили совсем на старости лет? Она вас держала всю жизнь за лохов. Вы забыли, как она атомную бомбу на Донбасс сбросить собиралась? – задавал им родственник–россиянин логичный вопрос, передавая мне свой разговор. Потом мужчина задумался, помолчал с минуту и резюмировал:

- Вы знаете, многим украинцам не надо доказывать, что Россия - хорошая, а русские - не хотят зла Украине. Потому что корень всех проблем – внутри их же, украинского, сложного общества, в них самих. - вздохнул сосед. - Теперь нам остается только побеждать.