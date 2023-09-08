У исполнительницы хита "Всегда быть рядом не могут люди" погибла падчерица в Харькове

Певица Татьяна Анциферова. Фото ТАСС/ Юрий Машков

Татьяна Анциферова сообщила о горе в семье. В Харькове скончалась ее падчерица. Исполнительница хита "Всегда быть вместе не могут люди" тяжело переживает очередной удар судьбы.

"Моя падчерица погибла в Харькове, - призналась Татьяна Анциферова. - Луиза - сестра моего сына. Она собиралась ко мне приехать в Москву, чтобы со мной жить. И вот она погибла".

Луиза - дочь мужа певицы - композитора Владимира Белоусова. Сейчас артистка очень переживает, что не смогла проводить падчерицу в последний путь.

"Никто никуда не ездил и никого не хоронил, - сокращается она. - Мне очень тяжело и очень сложно говорить на эту тему. Это личная боль и личное страдание".

На Украине живут близкие родственники знаменитости. Там похоронены все ее предки. "Для меня эта тема очень чувствительна", - цитирует её сайт mk.ru.

Напомним, Анциферова проснулась знаменитой в один день. В Новогоднюю ночь 1979 года по ТВ показали фильм «31 июня», и вся страна узнала имя артистки, песни композитора Александра Зацепина в исполнении которой звучали в фильме. Зацепин добился, чтобы эти песни были выпущены отдельной пластинкой.

Все шло прекрасно. Но в 1981 года с Татьяной случилась беда.

Здоровье артистки подкосила болезнь, которую в народе именуют «базедовой». Все было настолько плохо, что через два года постоянных хождений по врачам певица была вынуждена согласиться на операцию. Анциферову предупреждали, что выступать она вряд ли сможет – голос после таких хирургических вмешательств может пропасть, однако со временем Татьяна смогла его восстановить, хоть и не в полном объеме.

Но на этом испытания звезды не закончились. В 1984 году она родила сына Ярослава. А потом в дом пришла новая беда.

Ярослав подхватил вирус, который спровоцировал развитие так называемой «свинки». Заболевание дало серьезные осложнения в виде приобретенного аутизма.

А в 2009-м не стало любимого мужа певицы.