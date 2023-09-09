Как микропластик убивает человечество: вызывает ожирение и разрушает мозг

Старайтесь не пользоваться пластиковой посудой Фото: Shutterstock

Вся наша планета усеяна частицами микропластика. Его давно уже находят в рыбе и других морских обитателях. А ведь мы их едим. Пьем воду, в которой растворен микропластик. Питаемся овощами и фруктами, которые растут на почвах, пропитанных мельчайшими пластиковыми частицами. Наивно было бы думать, что все это не отражается на человеческом организме. Но традиционно исследования сначала проводятся на более доступных объектах, разные органы которых можно изучить вдоль и поперек. Поэтому недавняя научная работа раскрывает воздействие микропластика на тело и мозг подопытных мышей. Сразу скажем: результаты шокирующие. Но, может, для людей последствия все-таки будут полегче? Как правильно воспринимать полученные научные данные? Что еще известно о влиянии микропластика на живую природу, включая человека? Об этом мы поговорили с экспертом по доказательной медицине, врачом-нейроэндокринологом, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Юрием Потешкиным.

«ГДЕ МЫШИ, ТАМ И ЛЮДИ»

- Исследование ученых из Род-Айлендского университета, с одной стороны, пугает, но с другой - радует, - говорит эксперт. - Появление этой научной работы показывает, что в обществе растет запрос на профилактику опасных нарушений в живой природе из-за микропластика. Да, его уже везде полно, и ряд последствий необратимы. Но люди все-таки стали серьезно задумываться, изучать, как он действует на живые организмы. Про рыб все давно известно, и до сих пор это мало кого волновало. Но, как оказалось, мыши тоже страдают. А это уже млекопитающие, как и мы.

- Что самое важное в новом исследовании?

- Там есть неожиданные данные, которые поразили и меня, и самих исследователей. Они добавили микропластик в еду и в питье подопытным мышам. Потом провели вскрытие и выяснилось: он проникает во все органы! В том числе, преодолевает гематоэнцефалический барьер - мощнейший «фильтр» между кровеносной системой тела и мозгом (его не способны преодолеть большинство лекарств. - Ред.).

- Что происходит в итоге?

- Частицы микропластика приводят к нарушениям, сбоям в работе всех органов.

Но мыши-то маленькие. Им, как говорится, много не надо. Опасные последствия проявляются довольно быстро и ощутимо, отмечает Юрий Потешкин. Человек крупнее, поэтому мы не так явно чувствуем эти проблемы. По крайней мере, пока не ассоциируем те или иные недуги с воздействием оседающего в наших органах микропластика.

«ТЕСТ НА ВЫЖИВАНИЕ ПРОВАЛЕН»

- По каким органам сильнее всего бьют накопления микропластика?

- Больше всего его обнаружили в желудочно-кишечном тракте. Из клеток кишечника микропластик всасывается в кровь. Он хорошо проходит через клеточные мембраны (оболочки клеток. - Ред.).

- Сбои, к которым приводит накопление микропластика в органах, это навсегда, необратимо?

- Мышей вскорости вскрыли, так что для них это было необратимо. Но перед вскрытием провели несколько тестов, чтобы выяснить, как микропластик влияет на поведение (то есть, по сути, на работу мозга. - Ред.). Есть два стандартных теста. Один из них - когда грызунов запускают в большую клетку, где можно разбежаться по углам - так поступают здоровые мыши. Те, кого «отравил» микропластик, оставались в центре, что не характерно для нормальных животных. Второй тест - «свет-тьма»: мышам дается доступ в зоны с разной освещенностью. Здоровые животные всегда бегут в темноту. А после микропластика эта естественная реакция сбивается, она остаются на свету.

- Такое поведение ведь похоже на потерю инстинкта самосохранения?

- Нормальные реакции в таких текстах - это залог выживания. А после попадания в организм микропластика мыши, очевидно, перестают адекватно воспринимать действительность. Проблемы возникают на самом глубоком уровне.

НЕЙРОВОСПАЛЕНИЕ И ДЕГРАДАЦИЯ МОЗГА

В экспериментах на мышах ученые заметили важную закономерность, рассказывает Юрий Потешкин. Степень негативного воздействия микропластика усиливалась с возрастом. Чем старше были грызуны, тем ярче проявлялись у них сбои в работе органов и нарушения поведения. «У людей мы тоже предполагаем возраст-зависимый эффект», - говорит эксперт.

- Юрий, врачи-неврологи и психиатры говорят о росте количества деменций, других психических нарушений. И речь не только о том, что все больше людей доживают до преклонного возраста, когда стартуют такие болезни. Может ли накопление микропластика в наших организмах провоцировать неблагоприятные процессы в мозге? Включая проблемы с памятью, на которые все чаще жалуются современные люди всех возрастов?

- На примере мышей ученые получили подтверждение, что микропластик провоцирует воспаление везде, куда проникает в организме. Нейровоспаление (то есть в центральной нервной системе) - это страшное явление. В частности, маркеры воспаления практически всегда повышены при деменции, при болезнях Паркинсона и Альцгеймера, других серьезных неврологических заболеваниях.

- Может быть, человеческий организм все-таки способен постепенно перерабатывать микропластик и выводить его?

- Эволюционно наш организм не приспособлен к метаболизации пластика. Поэтому, если он оказался внутри органов, то, к сожалению, там и останется. И будет провоцировать хроническое воспаление (насколько организм способен «потушить» этот опасное тлеющее воспаление, зависит от возраста, состояния иммунной системы, сопутствующих болезней. - Ред.).

А еще в состав пластика входят вещества, которые нарушают работу эндокринной системы и метаболизм жиров, добавляет эксперт. Это может приводить к набору лишнего веса даже без переедания. Такие химические соединения, провоцирующие ожирение, называют «обесогены».

«НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО»

Вам стало страшно? Можно ли что-то предпринять? «Микропластик уже всюду. Он заполонил мировой океан, это чудовищно», - разводит руками Юрий Потешкин.

- Доктор, и как нам быть?

- Есть два подхода. Первый - разумное потребление. Второй - грамотная утилизация. Скажем, вы идете по лесу, парку, пляжу. Видите пластиковые бутылки, упаковки. Все это - источник опасности. Все знают, что пластик разлагается примерно 300 лет. Но мало кто задумывается, что именно в процессе его разложения образуется тот самый микропластик. И до того, как пройдут несколько столетий до полного разложения, мы все вдохнем, съедим или выпьем микроскопические пластиковые частицы. Поэтому я призываю всех: если вы где-то видите такой мусор, не проходите мимо, соберите его и выбросьте в контейнер для пластика (от редакции: увы, такие контейнеры в большинстве наших регионов нужно еще поискать). Поймите, что проблема микропластика касается лично вас, напрямую, сейчас.

СОВЕТЫ

- Переходите на разумное потребление. Например, молоко можно купить в стеклянной бутылке, пластиковой или тетрапаке. Из всего этого сложнее и хуже всего перерабатывается тетрапак, поясняет эксперт. И, увы, он больше всего распространен. Многие думают, что это бумага, а на самом деле - «бутерброд» из пластика, бумаги и других веществ. Из него прекрасно образуется микропластик.

- Не используйте пластиковые упаковки повторно, особенно после истечения срока годности. «Как правило, минеральную воду и другие продукты упаковывают в свежеизготовленные пластиковые бутылки и прочие емкости, - говорит Юрий Потешкин. - А частицы микропластика образуются при разложении - под действием ультрафиолета, температуры, влажности. Если соблюдена технология производства, то в течение срока годности проникновения микропластика в минералку и другие продукты быть не должно». Но если вы храните у себя на даче бутылки, пустые упаковки, чтобы как-то применить в хозяйстве, то это очень плохая идея. Тут уже гарантий безопасности вам никто не даст.

- Старайтесь не пользоваться пластиковой посудой. «Есть суперустойчивые виды пластика, на которых указывается, что контейнеры можно разогревать в микроволновке. Их использование в любом случае усугубляет проблему засорения нашей планеты пластиком. Но, по крайней мере, риск для здоровья потребителя тут минимальный, - поясняет эксперт. - Если же вы пользуетесь одноразовой пластиковой посудой, то этому нет оправдания ни с какой точки зрения». При повышении температуры такие изделия сразу же начнут распадаться с выделением частиц микропластика.

- Перестаньте брать в магазинах полиэтиленовые пакеты. «Сейчас стало модно продвигать так называемые экопакеты. Людям рассказывают, что они из особого пластика, который легче и быстрее разлагается. Да, это так, только распадается он на тот самый опасный микропластик, - предупреждает Юрий Потешкин. - Тряпичные авоськи, многоразовые сетки для овощей - вот, к чему нужно стремиться. Я сам давно пользуюсь ими и призываю всех остальных».

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Что еще разрушает наше здоровье по новым данным

Недавно вышла еще одна научная работа с пугающими данными. Исследование тоже проведено на мышах. Но итоги, как с микропластиком, можно смело переносить и на человека, считает нейроэндокринолог Юрий Потешкин.

Ученые из Барселоны поили мышей водой с добавками эмульгаторов (карбоксиметилцеллюлозы и полисорбата-80). Сегодня такие вещества можно найти в огромном количестве продуктов, от 25 до 50% ассортимента супермаркетов, отмечают авторы исследования.

- Эмульгаторы есть в мороженом, майонезе, маргарине, чипсах, кондитерских изделиях. Встречаются в некоторых видах сыра, сметаны - везде, где при производстве требуется смешать воду с жиром, - поясняет эксперт.

Что выяснили ученые? Оказалось, что эмульгаторы даже в отсутствие углеводов повышают уровень глюкозы в крови. И в целом приводят к сбоям в метаболизме, которые чреваты огромным количеством проблем. Это может быть удар по микробиому, который вызывает иммунные сбои и воспаление. Нарушается поведение - например, мыши выходили на свет в тесте «свет-тьма» (см. выше).

ВМЕСТО ВЫВОДА

Когда мы видим отдельные исследования об относительно небольшом вреде того или иного вещества в малых дозах, то это вроде бы успокаивает. Но надо понимать: таких «ингредиентов» в нашей жизни сейчас огромное количество! Все вместе они обладают ого-го каким эффектом, отмечает эксперт по обмену веществ Юрий Потешкин. Поэтому очень важно, что их воздействие так пристально изучается. Это огромная работа и за ней колоссальное будущее, говорит врач.

Пока же самым полезным и безопасным подходом специалисты считают питание простыми продуктами, которые не подвергались глубокой обработке. То есть в них не добавляли эмульгаторы, стабилизаторы, красители, не проводилось выпаривание и т.д. И старайтесь свести к минимуму присутствие пластика в своей жизни - там, где это зависит от вас.