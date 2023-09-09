Лепс и Киркоров получают по 7 и 10 миллионов рублей за час: Заработки главных певцов сезона осень-зима

Самые востребованные звезды на частных мероприятия - Григорий Лепс и Филипп Киркоров Фото: Иван МАКЕЕВ

Начался сезон светских мероприятий и частных вечеринок, где активно зарабатывают звезды. На этой неделе уже состоялись предзаказы на новогодние мероприятия – пока их мало, но рестораны, загородные отели и богатые люди бронируют даты востребованных артистов заранее. Чтобы артист закрепил за заказчиком нужную дату – вносят 50% предоплату. Что сейчас происходит на этом «эстрадном рынке»?

Рынок частных мероприятий как упал в пандемию на 30%, так и не вернулся к прежним сборам – сейчас причина в том, что за последние полтора года многие обеспеченные люди перестали тратить большие деньги на развлечения. Организаторы мероприятий уже неделю подогревают интерес к себе заявлениями о том, что «спрос на звезд с сентября бешено растет». Действительно - это так, но связано с привычным сезонным ростом спроса. А также с тем, что на ТВ сейчас одновременно снимается с десяток новых музыкальных телепроектов, где заняты звезды. Уехали единицы – их исчезновение прошло незамеченным, так как конкуренция была велика и артистов у нас достаточно. Еще одна тенденция: отказ от долгосрочного планирования в этой сфере шоу-бизнеса, поэтому (по оценкам продюсеров) около 30% заказчиков теперь определяются со звездой за месяц до мероприятия. Рассказываем – кто сейчас самый востребованный певец и певица на частных праздниках.

Продюсер Илья Саглиани рассказывает KP.RU: «С конца сентября начинается самый активный сезон частных вечеринок и других мероприятий – который продлится до новогодних каникул включительно. Есть немного беглецов или молчунов, и их больше нет на нашем гастрольном рынке и на частных мероприятиях: индустрия от них очистилась. Их места заняли достойные люди. Как и прежде, традиционно и стабильно тройка самых востребованных на данных мероприятиях звезд – Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Николай Басков. Гонорар самых востребованных музыкантов от 7 до 10 миллионов рублей за выступление на частном мероприятии. Популярные и востребованные звезды, группы получают в среднем 5 миллионов рублей».

Интересно, что пока нет новогодней наценки 20 % – 50 % (чем ближе к концу месяца - тем выше) на декабрь. Будет или нет покажет плотность графика конкретных артистов на сезон. На частном мероприятии (день рождения компании или богатого человека, свадьба, предновогодние банкеты, фестивали, корпоративные мероприятия и др.) артист поет от 45 минут до 1 часа. Гонорар может меняться – это зависит от места, региона проведения мероприятия, заказчика (лояльности к нему), продолжительности выступления. Заработки на кассовых концертах (для зрителей в концертных залах) у эстрадных исполнителей ниже, чем на частных, корпоративных мероприятиях.

Самые востребованные звезды на частных мероприятия и их гонорары за 45 минут – 1 час:

Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Сергей Шнуров, Гарик Сукачев, Юрий Антонов (соглашается редко) - от 7 до 10 млн. руб.

Леонид Агутин, Баста, «Руки Вверх!», «Чайф», Полина Гагарина, «Иванушки International», Анна Асти, Михаил Шуфутинский, Николай Басков - от 3 до 5 млн. руб.

Джони, Владимир Пресняков, Любовь Успенская, Дима Билан, Сосо Павлиашвили, Мот, Ирина Круг, Слава, «Дискотека Авария» - от 2 до 3,5 млн. руб.