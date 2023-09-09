Будут ли цены на хлеб в России расти быстрее инфляции: прогноз эксперта

Весной 2022 года хлебозаводы начали получать государственные субсидии на производство хлеба Фото: Иван МАКЕЕВ

«Хлеб подорожает!» - поделился недавно прогнозом популярный Телеграм-канал. И эта новость активно обсуждается в последние пару недель в СМИ. Министерство сельского хозяйства, конечно, сразу эту информацию опровергло – мол, нет для этого оснований. И действительно – цены на зерно падали в течение года, и только в последние пару месяцев поползли вверх. В Минсельхозе уверены, что внутренний рынок полностью обеспечен российским зерном и хлебопекарной мукой. «Текущее плавное повышение цен на зерно не окажет значимого влияния на себестоимость хлеба и хлебобулочных изделий», — уверены в ведомстве. Там допускают, что рост цен возможен, но он будет соответствовать уровню инфляции.

Но достаточно заглянуть на сайт Росстата, чтобы убедиться - вообще-то хлеб в России дорожает постоянно. Просто не всегда из этого делают сенсацию. Так, рост цен в январе-июле 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года составил 5,61%. А годом ранее он был еще выше – 15,78%.

ВСЕ КАК ВСЕГДА

Стоит ли ожидать дальнейшего роста в этом году? Этот вопрос «Комсомольская правда» задала президенту Российского союза предприятий хлебопекарной промышленности Алексею Лялину.

- Начнем с того, что существует ежегодная индексация цен на хлебобулочные изделия. Происходит она в пределах продуктовой инфляции, которая обычно выше обычной инфляции. И не очень понятно, почему в этом году вдруг возник такой интерес к этой теме, - говорит эксперт. - Точные цифры корректировки цен на хлеб по итогам года сейчас назвать трудно, потому что многое будет зависеть от ситуации с другими ценами – на зерно, упаковку, топливо и т.п. К тому же в разных регионах ситуация разная. Где-то сырье и материалы для производства уже закуплены, например, в Арктику и другие труднодоступные регионы все завезли на несколько месяцев вперед. Хорошие запасы есть в южных регионах страны и в крупных городах, например, в Москве и Петербурге. Здесь корректировка цен будет в пределах инфляции (прогноз размера инфляции в России на этот год составляет 6%, такую цифру озвучил недавно министр финансов Антон Силуанов, - Ред.) А есть регионы, в которых своего сырья мало, там цены сильно зависят от текущих цен на муку, топливо и т.п. Это, например, Тверь, Великий и Нижний Новгород, Владимир – здесь цены могут расти быстрее.

ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАНИЯ НЕ ИЗБЕЖАТЬ

По словам Алексея Лялина, цены производителям удерживать все сложнее, потому что на них влияет рост транспортных расходов, зарплат сотрудникам, а также стоимость сырья и упаковки.

- Вы же знаете, как растет в этом году цена на топливо (оптовые цены на солярку, которое используют в работе сельхозпроизводители, за два последних месяца выросли примерно на 50%, - Ред.), в результате чего доля доставки в себестоимости хлеба достигла уже 38%! - объясняет ситуацию специалист. - Кроме того, в отрасли критический дефицит кадров. Особенно не хватает водителей. Люди просто не идут к нам работать, ведь доставка хлеба – это обязательно ночные смены. И часто – огромные расстояния. У нас в Тюмени водители по 1000 км за смену накатывают! Чтобы удерживать людей и привлекать новых, им нужно хорошо платить. И рост зарплат в некоторых регионах составил уже 50%. Да и вообще все расходы растут. Автомобили, например, подорожали уже в три раза за последние 2 года. И цена единицы упаковки подскочила сразу на рубль, что отражается на цене хлеба в рознице.

Цены производителям удерживать все сложнее Фото: REUTERS

Кроме того, по словам эксперта, хлебопекарная отрасль очень энергозатратна, но никаких льгот пекари не имеют:

- Цена электроэнергии в среднем по стране для наших предприятий – 10 руб/кВт. В труднодоступных регионах цена может доходить до 50 рублей за киловатт, а в среднем по ЦФО – 7,3 кВт/час. Столько же платят, например, рестораны. Но мы-то производим социально значимый продукт!

Весной 2022 года хлебозаводы начали получать государственные субсидии на производство хлеба в размере 2,5 руб. за 1 кг (до этого было 2 рубля) – эта мера должна была помочь производителям в сложный период удержать цены на свою продукцию. Пекари обращались в Минсельхоз с просьбой утроить выплаты до 7,5 рубля за кг. Но в середине этого года, по словам Алексея Лялина, субсидии вообще перестали платить. В правительстве объяснили это отсутствием средств. Было отменено и субсидирование из федерального бюджета кредитной ставки на покупку производителями муки, сейчас выплаты сохранились только в отдельных регионах. Когда эти программы заработают снова и заработают ли – никто пока не знает.

- Нужна федеральная программа поддержки хлебопекарной отрасли, - уверен Александр Лялин. – Сейчас она низкомодернизированная, современных предприятий мало. Отраслевая рентабельность у нас очень небольшая, всего 1,5%, даже у лучших заводов показатели максимум 9%. И сравните это со средней наценкой по торговле, где она составляет от 30 до 110%!

КСТАТИ

Что такое «Социальный хлеб»

Очень многие россияне повышения цен на себе почти не чувствуют, потому что последние несколько лет существует такое понятие, как социальные сорта хлеба, цена на которые держится на минимальных уровнях. Например, батон белого хлеба весом 350 граммов можно купить практически в любом супермаркете за 17-20 рублей, а буханку черного хлеба (650 гр) за 20-22 рубля. При том что себестоимость производства килограмма хлеба перевалила уже за 80 рублей.

- Выражение «Социальный хлеб» - это не термин, а скорее, сленговое понятие, - объясняет эксперт Алексей Лялин. - Обычно так называют самые массовые сорта хлеба, как правило, два сорта – буханку ржано-пшеничного хлеба и пшеничный батон. Но минимальные цены на такой хлеб держатся исключительно за счет хлебозаводов, которые несут из-за их производства убытки, в результате административного давления. И всегда приходилось внутри завода перераспределять финансовые потери от производства «социального хлеба» на другие виды продукции. Но с этим можно было мириться, пока наши люди становились богаче, все активнее покупали разнообразные сорта хлеба, а также торты, пирожные и т.п. Но сейчас структура потребления изменилась, лишнего наши граждане стараются не покупать, экономят на всем, в результате растет потребление самых дешевых сортов. И заводы вынуждены наращивать их производство, чтобы не возникало дефицита социальных сортов. Но это подрывает экономику предприятий.

ЛИКБЕЗ ОТ «КП»

ТОП-5 необычных сортов хлеба

Самый редкий

Хлеб ынджера выпекается из злака тефф, который растет только в Эфиопии. Ынджера похожа на толстый лаваш, и используется одновременно и как еда, и как посуда. На него, как на тарелку, выкладывают другие блюда, и его же кусочки используют в качестве столовых приборов, подхватывая ими еду.

Самый спорный

Мода на еду из насекомых продолжает расползаться по земному шару. Особенную популярность приобрела богатая железом и белком мука из сверчков. Например, в Финляндии компания Fazer выпускает хлеб из смеси обычной и сверчковой муки. Правда, доля насекомых в нем пока небольшая — всего 3%. Но лиха беда начало.

Самый душевный

Дедас Пури (в переводе с грузинского - «Мамин хлеб») выглядит как обычный лаваш из дрожжевого теста. Но грузинские женщины пекут его специально для сына или дочери перед дальней дорогой. А чтобы быть рядом с ребенком в пути, мать — перед тем, как отправить лепешку в печь — оставляет на ней отпечаток своей ладони.

Самый технологичный

Хлебные консервы стали известны еще в годы Второй мировой войны, но до сих пор пользуются спросом. Например, компания B&M Baked Beans (США) выпекает свой хлеб Boston Brown Bread сразу в консервных банках. У такого хлеба нет корочки, но свежесть и вкус он сохраняет несколько лет.

Самый трудоемкий

36 часов уходит на приготовление популярного в Германии сорта Пумперникель из ржаной муки грубого помола с цельными зернами ржи. Зерна должны отлежаться в горячей воде, потом выпекаться при температуре 200°C, потом еще целые сутки «томиться»... Уставшие кондитеры изобрели укороченный способ приготовления, но и он отнимает у них 12-16 часов.