Индийский премьер обратил внимание президента США на колесо времени Фото: REUTERS

Все главы делегаций прибыли на саммит «Большой двадцатки», который стартовал сегодня в столице Индии Нью-Дели. Президент США Джо Байден превратил церемонию встречи в свое личное шоу. А премьер-министр Индии Нарендра Моди ему подыграл.

Индийский премьер выбрал уникальный фон, на котором он здоровался с каждым из участников саммита. За его спиной построили точную копию колеса времени из храма Солнца Конарк в Одише, которому более 600 лет. Это колесо олицетворяет древнюю мудрость Индии, но одновременно с этим символизирует прогресс и непрерывные изменения.

Шольц остался пиратом, а Лула да Силва опять провел по красной дорожке свою жену

За церемонией встречи гостей на любом саммите представители СМИ следят с большим интересом. Сами выступления и переговоры, как правило, проходят за закрытыми дверьми. Кончено же, затем найдется немало источников, которые с удовольствием расскажут, что говорили лидеры вроде как без свидетелей.

Но сначала все внимательно следят за тем, кто и как именно прошелся по красной дорожке. Практически у каждой подобной церемонии есть свои «изюминки». На этот раз, к примеру, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган шел заметно прихрамывая. Канцлер Германии Олаф Шольц решил остаться в черной повязке на правом глазу. «Пиратом» немецкий лидер стал 2 сентября. Тогда немецкие СМИ сообщили, что он сильно ударился лицом во время пробежки.

Президент Бразилии Лула Да Силва, как и две недели назад на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, шел по длинной красной дорожке со своей женой. Оба широко улыбались. Он в очередной раз всем своим видом показывал, что у него точно все хорошо.

Олаф Шольц решил остаться в черной повязке Фото: REUTERS

Президент отдал честь премьеру

И вот настала очередь Байдена. Из своего лимузина президент США вышел в солнцезащитных очках. Затем помахал кому-то рукой и пошел навстречу Моди. Увидев его, отдал зачем-то честь, снял очки, положил их во внутренний карман пиджака.

С остальными гостями Моди во время рукопожатия перекидывался лишь парой фраз. Для Байдена он сделал исключение. Индийский премьер обратил внимание президента США на колесо времени. А потом взял его за руку и волевым движением повернул хозяина Белого дома лицом к стене. Соответственно к камерам премьер и президент встали спиной. Стояли так они вдвоем достаточно долго. Все это время Моди что-то говорил и показывал рукой, а Байден в ответ кивал. Но то и дело посматривал в сторону. Видимо, хотел понять, когда же ему можно будет вернуться из 13-го века.

И тут Моди ослабил свою хватку. Байден тут же воспользовался случаем продолжить свой путь по нестерпимо длинной особенно для него красной дорожке.

Как под аплодисменты провожали «Большую двадцатку»

Как только все расселись хозяин встречи начал саммит G20 с важного заявления.

- Индия предлагает сделать Африканский Союз постоянным членом "Большой двадцатки", и я уверен, что все члены согласятся с этим предложением. При поддержке всех вас я приглашаю - Африканский Союз - присоединиться к G20, - заявил Моди, открывая первую сессию саммита.

После этих слов глава МИД Индии Субраманьян Джайшанкар подошел к председателю Африканского союза Азали Ассумани и проводил его на место за столом, где заседают члены «Большой двадцатки». Под общие аплодисменты Моди подчеркнуто долго обнимал Ассумани. Получается, что под эти аплодисменты еще и проводили «Большую двадцатку». Ведь теперь G20 стало G21.

Затем заседание продолжилось в закрытом режиме.

Как только все расселись хозяин встречи начал саммит G20 с важного заявления Фото: REUTERS

Заведомо конфронтационный сюжет

За два дня лидеры G20 проведут три сессии. В двух из них, как ожидается, выступит Сергей Лавров. Первая называется «Одна Земля». Вторая – «Одна семья». А третья – «Одно будущее».

- Российская сторона последовательно отстаивает важность деполитизации переговорного процесса «двадцатки». Необходимо, чтобы она сосредоточилась на своих прямых обязанностях восстановления мировой экономики и устойчивого развития. Попытки искусственно и, главное, селективно насыщать повестку дня вопросами мира и безопасности, концентрировать дискуссии на заведомо конфронтационных сюжетах контрпродуктивны и являются не более чем атавизмами прошлого блокового мышления, - заявили в МИД РФ.