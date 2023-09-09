«Единая Россия» опровергла слухи об ударе по офису партии в Запорожской области

В регионе идет второй день выборов

Пока в новых регионах России в разгаре выборы, на Украине запускают очередной фейк. На этот раз различные телеграм-каналы сообщили, что ВСУ атаковали штаб «Единой России» в Запорожье. Якобы удар пришелся по зданию в городе Пологи. «Комсомольская правда» проверила сообщение на предмет фейка. Это было сделано в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Оказалось, что здание штаба «Единая Россия» в Пологах стоит, без разрушений, прилетов по нему не было. Факты гибели людей тоже не подтвердились.

- Эта подлая наглая ложь, в которую хотят заставить верить жителей Запорожской области, показывает истинное лицо укронацистов, - высказались в «Единой России» Запорожской области.

В отделении партии подчеркнули, что подобный вброс - очередная провокация со стороны киевского режима.

Как проходят выборы в Запорожской области 9 сентября

В главном офисе «Единой России» сообщили, что выборы в Запорожской области проходят активно. 9 сентября организовано выездное голосование. 10 сентября оно пройдет непосредственно на избирательных участках.

В регионе выбирают депутатов Законодательного собрания и представительных органов муниципальных образований. Глава Запорожской области Евгений Балицкий объявил 8 сентября 2023 года – первый день голосования на –нерабочим праздничным. Это было сделано, чтобы каждый избиратель мог реализовать свои права и проголосовать, например, на дому.