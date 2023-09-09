Япония сливает воду с АЭС Фукусима-1: станут ли радиоактивными океан и морепродукты

Всего планируется сбросить в океан более 1 миллиона тонн воды Фото: REUTERS

Волна паники пронеслась по странам соседствующим с Японией. Специалисты страны Восходящего Солнца начали сливать в океан воду, которую использовали для аварийного охлаждения реакторов АЭС Фукусима-1 после того, как она была разрушена во время цунами 2011 года. Всего планируется сбросить в океан более 1 миллиона тонн воды. Китай и Гонконг тут же ввели запрет на импорт морепродуктов из Японии, опасаясь, что в магазины попадут радиоактивно загрязненные продукты. Чтобы успокоить людей японский премьер Фумио Кисида вместе с коллегами на камеру отужинал рыбой и прочей живностью выловленную из фукусимских вод Тихого океана. Так чиновник личным примером пытался доказать, что морепродукты совершенно безопасны и население напрасно запасается продовольствием впрок. Как на самом деле обстоит дело с радиационной безопасностью после слива в океан воды из Фукусимы? Что думают ученые? Об этом мы решили спросить кандидата химических наук Андрея Егорина, старшего научного сотрудника, заведующего Лабораторией сорбционных процессов Института химии ДВО РАН.

- Андрей Михайлович, существовала ли альтернатива сливу воды в океан?

- Единственная альтернатива — длительное хранение в специальных ёмкостях. Период полураспада трития составляет 12,3 года, хранение должно занять более 10 периодов полураспада, то есть более 120 лет. Но в случае Фукусимы-1 заполненность таких ёмкостей достигла 97%, после чего было принято решение о сбросе.

- Насколько была эффективна система фильтрации воды, которую собирали на Фукусиме?

- На АЭС Фукусима-1 применяется хорошо известная науке усовершенствованная система очистки жидких сред (Advanced Liquid Processing System, ALPS) для извлечения радионуклидов. ALPS — это не совсем система фильтрации, а скорее комплекс процессов, где среди прочего происходит захват осадком опасных радиоактивных элементов сначала с гидроксидом железа, затем — карбонатами. После этого очищаемая вода направляется на ряд фильтров, содержащих сорбенты и ионообменные смолы. Согласно отчетам Токийской энергетической компании, ALPS позволяет очищать радиационно загрязненные жидкие среды от большинства радионуклидов. Однако, эта система не позволяет очищать воду от трития.

- Что это за элемент, как он влияет на здоровье?

- Проблема в том, что тритий очень сложно отделить от воды: по химическим свойствам он аналогичен водороду, неспециалисту трудно увидеть разницу. Фильтрация трития — очень нетривиальная и, самое главное, очень энергозатратная и дорогая процедура. Опасность его воздействия на организм человека — это дискуссионный вопрос. Тритий вместе с фоновой радиацией всегда присутствовал в окружающей среде, и мы эволюционно приспособились к природным радионуклидам, которые с пищей и водой ежедневно поступают в наш организм. Конечно, тритий, как и другие радионуклиды, вызывает локальные поражения клеток, но это чрезвычайно редко приводит к серьёзным последствиям, потому что в клетках есть механизмы регенерации. Важно понимать, что негативные последствия от воздействия трития на организм напрямую зависят от его концентрации в воде и времени воздействия. Кроме того, пока нет фактов, доказывающих, что контролируемый сброс трития в окружающую среду при нормальной эксплуатации АЭС в Корее, Китае и Канаде, приводил бы к явным негативным последствиям. Как конкретный сброс может повлиять на организм людей? Это нужно изучать на примере очень большой выборки населения. Мне такие работы не встречались.

Чтобы успокоить людей японский премьер Фумио Кисида вместе с коллегами на камеру отужинал рыбой и прочей живностью выловленную из фукусимских вод Фото: REUTERS

- Существует ли угроза, что сбрасываемый в океан тритий доберется до людей по морской пищевой цепи? Дотянется ли след до российских вод?

- Вероятно, да. Но это не означает, что вода вдруг резко станет радиоактивной. Скорее всего будет некоторое превышение активности трития над фоновым, но зафиксировать его можно будет только с использованием высокочувствительных приборов.

После объявления Правительства Японии о сливе воды с Фукусимы-1 наша Лаборатория сорбционных процессов Института химии ДВО РАН и Институт Мирового океана ДВФУ оперативно запустили проверку пограничных вод. Специалисты ИМО прямо сейчас находятся в научно-образовательной экспедиции "Тихоокеанский плавучий университет" на НИС "Профессор Мультановский" где отбирают пробы воды от Петропавловска-Камчатского до Владивостока, включая тихоокеанское побережье, Охотское и Японское моря. В дальнейшем, специалисты Института химии ДВО РАН смогут протестировать пробы на высокоточном оборудовании".

- Марк Форман, доцент кафедры ядерной химии в Швеции, заявлял: те, кто ест морепродукты, в результате сброса будут подвергаться только «малым» дозам радиации — в диапазоне от 0,0062 до 0,032 микроЗв (Зиверт - это единица измерения эффективности ионизирующего излучения - Ред). При этом безопасная доза в десятки тысяч раз больше – до 1000 микроЗв в год. Насколько обоснованы такие расчеты?

- Такие оценки должны подтверждаться научной публикацией, где можно проверить правильность расчетов и адекватность используемой модели. К сожалению, я не видел расчетов Марка Формана. Предполагаю, что это сильно усредненная модель. Если тут указана доза для одного приёма морепродуктов, то это действительно небольшая величина. Вы получите такую дозу за час полета на высоте 12 000 метров.

- Японцы утверждают, что содержание трития в воде Фукусимы значительно ниже установленного ВОЗ предела для питьевой воды в 10 000 Бк/л (Беккерель на литр это единица измерения радиоактивности - Ред) . Насколько убедительны такие заявления?

- К сожалению, в заявлении японских учёных есть некоторое лукавство. Активность по тритию исходной воды в резервуарах Фукусима-1 значительно выше рекомендуемых 10 000 Бк/л, поэтому перед сбросом её разбавляют до некоторых «рекомендуемых» значений. В СМИ цифра получившейся концентрации трития варьируется от 200 до 1500 Бк/л. Сложность в юридическом прецеденте: разбавление жидких радиоактивных отходов (ЖРО отличаются от вод, которые сливают при контролируемом сбросе) и последующий сброс прямо запрещены международной конвенцией. Российские специалисты в области атомной энергетики, опасаются, что другие страны в дальнейшем могут сливать ЖРО в Мировой океан.

- Миллион тонн воды в масштабах океана это много?

- Ориентировочная масса мирового океана 1018 кг, что на 12 порядков больше объёма сбрасываемой воды — разница колоссальна. Если разбавление считается допустимым вариантом, то оно должно проходить как можно быстрее и равномернее в масштабах всего Мирового океана, чтобы итоговая активность трития была ничтожна. Предварительное моделирование подтверждает, что процесс разбавления в течение нескольких лет может сопровождаться временным повышением активности трития в некоторых зонах Тихого океана, где воды перемешиваются неравномерно.