Пологам «не повезло» находится на скрещении военных дорог. Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Пологи в Запорожской области в 2023 году оказался в перекрестье прицелов и отмороженных украинских артиллеристов и ракетчиков, и циничных представителей «мозгоправов» из ЦИПСО. Цель для всех и других выглядела удивительно «удобной».

Пологам «не повезло» находится на скрещении военных дорог. Тот, что на пути «наступа». Из 11 тысяч человек, живших здесь до начала активных боевых действий в феврале 2022-м, к сентябрю 2023-го тут осталось в лучшем случае половина жителей.

Судьба оказалась несправедлива к Пологам. Центр и жилой район этого небольшого населенного пункта в Запорожской области подверглись впервые массированному «праздничному» удару Вооруженных сил Украины на Старый Новый год – 13 января 2023-го.

Тогда, по данным представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова, четыре мирных гражданина погибли, пятеро получили тяжелые ранения, были повреждены здание администрации и продовольственный магазин, где все местные жители делали покупки. А украинские ТГ-каналы в это время радостно рапортовали о поражении «военных целей» российской армии.

Месяц спустя, 13 февраля 2023-го, накануне Дня Влюбленных, широко отмечаемого в «цивилизованной Европе», украинские войска нанесли очередной ракетный удар из американской РСЗО HIMARS по Пологам. Пресс-служба администрации города в те дни сообщила: «Пологи подверглись очередному обстрелу. Вооруженные формирования Украины нанесли четыре ракетных удара с помощью американских ракетных систем западного огня». Тогда серьезно пострадали жилые дома, городские коммуникации, центральный водопровод и высоковольтная линия электропередач. Были раненные среди гражданских. Военных объектов в периметре ракетного удара не было.

Но СМИ незалежной вновь подчеркивали то, что их армия нанесла урон российским военным объектам в Пологах.

23 мая 2023-го стало известно о новой атаке с украинской стороны на Пологи.

В обычный трехэтажный дом, где не было никаких военных, прилетело несколько артиллерийских снарядов. Жизнь хозяину одной из разбитых квартир спасло то, что за пару дней до массированной атаки его на скорой увезли с обострением заболевания в Мелитополь.

Глава военно-гражданской администрации Пологовского района Роман Сушков тогда сообщил:

«За сутки около 80 прилетов было по городу. Есть пострадавшие». Уже тогда, к концу мая, в маленьком городе не оставалось зданий, не пострадавших от украинских обстрелов.

«Воины света» били по Пологам с двух сторон. Прилетало и в центр полуразрушенного городка, и по его окраинам. В любое время суток здесь стало небезопасно.

«Стреляют зарубежными образцами вооружения, и артиллерия ведет обстрел, и ракеты HIMARS прилетают», – говорил тогда Роман Сушков. Поразительно, но в Пологах даже летом 2023-го, при постоянно огневом давлении с запада, местные власти подавали и свет и даже воду. Отчасти и потому здесь оставались гражданские люди.

И вот в первый день всеобщего голосования из Киева пришли «достоверные сообщения» о том, что штаб партии «Единая России» в Пологах был разрушен «точным ударом» метких украинских артиллеристов.

Через очень небольшое время после появления этих вбросов на официальном канале Запорожского регионального отделения «ЕР» появилось следующая информация:

- Помещение штаба партии «Единая Россия» в Пологах цело. Украинские вбросы о его разрушении не соответствуют действительности.

Никаких доказательств у украинской стороны о каких-либо конкретных последствиях ударов по реальным целям в Пологах 7 и 8 сентября нет— ни фото, ни видео. И не появилось никаких сообщений от очевидцев с мест.

Но, впрочем, фото «свидетельства» могут и возникнуть – в Пологах за 8 месяцев 2023-го украинскими ударами разрушено так много зданий, где жили и работали мирные люди, что пропагандисты из Киева могут брать изображение любого из разбитых ранее их «героями» объект для иллюстрации своего «точечного удара».

Но негодными средствами праведных целей не достигают.

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