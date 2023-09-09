Фолькер Фридрих Карл Чапке: Я впечатлен высокими стандартами свободных и честных выборов в России

Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель Прусского общества Берлин - Бранденбург Фолькер Фридрих Карл Чапке остался впечатлен тем, как устроена избирательная система в России.

Особое внимание эксперта привлекло выездное голосование, организованное для тех граждан, кто по состоянию здоровья, инвалидности и другим уважительным причинам не может явиться на избирательный участок.

«Одним из самых приятных моментов была поддержка пожилых, больных и травмированных избирателей. Два человека выезжали к ним на место и возвращались с запечатанными коробками бюллетеней, которые в конце дня добавлялись в основную урну для голосования. Я считаю, что помощь таким уязвимым группам населения является прекрасным символом демократической системы. В целом, я был приятно удивлен и впечатлен высокими стандартами свободных и честных избирательных процедур, которые я наблюдал. И я продолжу свое наблюдение», – отметил международный эксперт из Германии.

Чапке также подчеркнул, что это десятые выборы, на которых он присутствует в качестве электорального эксперта. По его словам, организация выборов в Луганске достойна самой высокой оценки.

«У меня есть хороший опыт того, как должны проводиться правильные выборы. Моя обязанность - докладывать обо всем, что я вижу, и то, что я видел сегодня, – это самый высокий уровень со всех сторон. Все на избирательных участках были ответственными и хорошо подготовленными, и они могли ответить на все мои вопросы», подчеркнул Чапке.

Кроме этого, эксперт отметил, что будет рад по возвращении домой рассказать своим соотечественникам про выборы в новых регионах России, ознакомившись и с другими избирательными процедурами, связанные с установлением итогов.