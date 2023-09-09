Актриса Дарья Мороз: «Папа — мой ориентир, и если я что-то понимаю в профессии, то благодаря ему»

Дарья Мороз. Фото: пресс-служба фестиваля «Новый сезон»

На курорте Роза Хутор проходит фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», где происходит представление и смотр новых сериалов и фильмов. Мы уже писали о том, что Мороз приехали сюда всей семьей. Дарья Мороз представила свой дебютный режиссерский проект со смелым названием «Секс. До и после», а ее отец, известный режиссер Юрий Мороз презентовал фильм «Лунатики», где сыграла, а также выступила продюсером его жена Виктория Исакова. И все это произошло в один день.

Дарья Мороз и Анна Снаткина. Фото: пресс-служба фестиваля «Новый сезон»

Дарья Мороз появилась на ковровой дорожке возле «Роза Холл» в элегантном платье-пиджаке, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Компанию ей составила актриса Анна Снаткина, которая выбрала строгий костюм, состоящий из жилета и юбки актуальной длины макси. Сериал также представили продюсер по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, продюсер Norm Production Роман Новиков, креативный продюсер Антон Морозенко, режиссер, актеры Вячеслав Чепурченко, Григорий Калинин, Павел Чинарев, Светлана Строева.

Произнося трогательную речь со сцены, Дарья Мороз упомянула и своего знаменитого отца, который презентовал фильм как раз после нее: «Папа — мой ориентир, и, если я что-то понимаю в профессии, то благодаря ему».

«Секс. До и после» — это коллекция новелл о людях и их отношениях, которая рассказывает о том, что приводит к сексу, и что происходит сразу после него. Для Дарьи Мороз проект стал режиссерским дебютом.

Дарьи Мороз на сцене. Фото: пресс-служба фестиваля «Новый сезон»

«Мне позвонил Слава Дусмухаметов, генеральный продюсер проекта и сказал: «У меня есть для тебя проект». А мы с ним были знакомы. «Ну давай присылай, я прочитаю», — ответила я. «Нет, ты не поняла. Это режиссерский проект», — сказал он. Я очень удивилась: «А почему я? Вдруг неожиданно». «Ты знаешь, я хочу сделать серьезный каст крутых артистов. И мне кажется, ты с ними со всеми договоришься», — ответил Слава. Я удивилась еще больше. Но в итоге так и произошло. На самом деле, Слава, конечно, уникальный совершенно человек и продюсер по какому-то чутью, вайбу уверенности, которую он сумел в меня вдохнуть. Мне, конечно, было очень страшно, но он настолько зарядил меня уверенностью, что у меня получится, что я именно тот человек, который должен это делать, что я согласилась. Я ему бесконечно благодарна, что он настоял на том, чтобы я снимала этот проект», — рассказала KP.RU Дарья.

При этом, Мороз сомневалась и долго не соглашалась, так как данный сериал стал для нее переходом в другую профессию.

«Я где-то полгода отказывалась. Дело в том, что я очень серьезно отношусь к профессии, у меня высокая планка с младых лет. А новая профессия — это ответственность и большое количество навыков, которые придется освоить. Поэтому я опасалась», — поделилась новоиспеченный режиссер.

Также посмотреть сериал пришли многие звезды, среди которых были: Сабина Ахмедова, Анна Банщикова, Игорь Гордин, и, конечно же, Юрий Мороз.

Юрий Мороз и Игорь Гордин. Фото: пресс-служба фестиваля «Новый сезон»

Анна Банщикова. Фото: пресс-служба фестиваля «Новый сезон»

Гавриил Гордеев. Фото: пресс-служба фестиваля «Новый сезон»